El INE llama a tramitar la credencial a quienes cumplen 18 años para participar en las elecciones 2027

El acuerdo fue aprobado por la Comisión Nacional de Vigilancia (Cuartoscuro)

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El Instituto Nacional Electoral (INE) ha hecho un llamado a las y los jóvenes que cumplirán 18 años para que soliciten su Credencial para Votar y puedan participar por primera vez en una elección. El plazo para acudir a los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) y realizar este trámite vence el próximo 25 de enero.

En el marco de la Campaña Anual Intensa 2026-2027, esta invitación está dirigida a todas las personas que alcanzarán la mayoría de edad entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027. El objetivo es que las nuevas generaciones se inscriban de manera oportuna en el Padrón Electoral para formar parte del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

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De acuerdo con las estadísticas del INE con corte al 08 de octubre de 2026, actualmente hay 1,895,593 jóvenes de 18 años registrados en el Padrón Electoral a nivel nacional y extranjero, de los cuales 1,759,461 ya se encuentran en la Lista Nominal de Electores. En términos generales, el Padrón Electoral total cuenta con 104,233,126 ciudadanos.

Para realizar este trámite por primera vez, los jóvenes deberán presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio.

Identificación con fotografía.

Para obtener mayor información, la ciudadanía puede consultar el sitio web https://ine.mx/credencial/o comunicarse directamente a INEtel al número 800 433 2000.

Padrón Electoral 2026: Más de 104 millones de ciudadanos registrados

De acuerdo con las estadísticas oficiales del Instituto Nacional Electoral con corte al 08 de octubre de 2026, el Padrón Electoral contabiliza un total de 104,233,126 ciudadanas y ciudadanos registrados tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Por su parte, la lista nominal del electorado cuenta con 102,304,578 personas.

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Al analizar la distribución demográfica del Padrón Electoral, las mujeres representan la mayoría con 54,107,176 registros, lo que equivale al 51.9098% del total. Los hombres suman 50,125,378 registros (48.0897%), y se contabilizan 572 personas registradas como no binarias.

Varias personas acuden a emitir su voto en las mamparas individuales del Instituto Nacional Electoral de México durante una jornada de comicios. (INE)

En cuanto a la residencia de los votantes, el grueso del padrón electoral se concentra en el territorio nacional con 102,545,825 ciudadanos. Por otro lado, la participación desde fuera del país sigue presente, con 1,687,301 ciudadanas y ciudadanos registrados en el extranjero.