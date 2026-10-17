Lanzan un teléfono a Yuridia en pleno concierto y la cantante mexicana pone un alto

La cantante mexicana pidió respeto tras incidente en Los Mochis (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Yuridia pidió respeto al público tras un incidente ocurrido durante su concierto en Los Mochis, Sinaloa. Un video compartido en sus historias de Instagram muestra el momento en que un seguidor aventó su celular al escenario y estuvo cerca de contactar a la cantante mexicana.

Mientras Yuridia interpreta “Llévate”, un dispositivo móvil fue arrojado hacia la tarima. En la grabación se observa que la cantante continúa con el show y un integrante de la producción levanta el teléfono para dárselo a la sonorense.

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Tras develar ese momento, la mexicana solicitó a sus fans que eviten arrojar objetos al escenario ya que es una acción que puede ocasionar un accidente y poner en riesgo la integridad de las artistas, músicos y trabajadores que participan en el concierto.

“No hagan esto por favor, es peligroso”, pidió Yuridia en sus páginas digitales mientras continúa con su gira por Las cartas sobre la mesa Tour 2026, con la que se presenta en distintas ciudades del país, tal como ocurrió este 15 de octubre en Los Mochis, Sinaloa.

Baladas y regional mexicano marcan el show de Yuridia en Los Mochis

La mexicana se presentó en Los Mochis. (yuritaflower)

Yuridia se presentó en el Centro de Usos Múltiples de Sinaloa con una selección de baladas de distintas etapas de su carrera, entre ellas “Mi eterno amor secreto”, “Lo siento, mi amor” y “Ya te olvidé”, como parte de su gira Las cartas sobre la mesa Tour 2026.

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El espectáculo también incluyó el sonido del regional mexicano que la sonorense ha incorporado a su trayectoria en años vigentes. Antes de su presentación, Jauz Band abrió la noche con interpretaciones de temas de Gloria Trevi, Jenni Rivera, Paquita la del Barrio y Alejandra Guzmán.

“Ya saben que yo los quiero mucho, arriba El Fuerte, arriba Guasave, arriba Culiacán, Rosario… gracias por acompañarnos, espero que esta noche sea una noche muy feliz para todos”, expresó Yuridia durante su concierto en territorio sinaloense.

Tour de Yuridia continúa después del incidente en Sinaloa

La sonorense triunfó en Los Mochis, Sinaloa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intérprete nacional mantiene presentaciones programadas en distintos estados de México durante las próximas semanas. Una de sus actuaciones anunciadas será para el lunes 2 de noviembre en Ciudad Hidalgo, Michoacán, como parte de la Feria Regional de Todos los Santos 2026.

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Otra presentación de la sonorense está prevista para el 19 de noviembre en el estadio Carta Blanca de Ciudad Juárez, Chihuahua. El concierto forma parte de la agenda musical de cierre de año en la frontera.

2 de noviembre: Ciudad Hidalgo, Michoacán, dentro de la Feria Regional de Todos los Santos 2026.

19 de noviembre: Estadio Carta Blanca, Ciudad Juárez, Chihuahua.

Yuridia consolida una carrera que la coloca como referente de la música mexicana

La mexicana se consolida como referente de la música mexicana. (Selene Miranda/Infobae México)

Yuridia Francisca Gaxiola Flores inició su carrera nacional en 2005, tras participar en la segunda generación del programa La Academia. Aunque no consiguió la victoria, su voz de ángel le permiten lanzar su primer álbum como solista.

La trayectoria de Yuridia se afirma en una voz asociada a la balada pop y en un repertorio de canciones de desamor. Entre sus títulos más reconocidos se encuentran “Ángel”, “Ya te olvidé”, “Amigos no por favor”, “Lo siento, mi amor”, “Como yo nadie te ha amado”, “Cobarde”, “Te equivocaste” y “Mi eterno amor secreto”.

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Con el paso del tiempo, la cantante de Sonora transitó del pop a la música mexicana. El cambio se consolida en 2022 con el lanzamiento de un nuevo disco gracias al apoyo de Edén Muñoz. En ese lapso destacan las melodías: “Me hace tanto bien”, “Sin llorar” y “Qué agonía”, colaboración con Ángela Aguilar.

La adaptación de Yuridia Francisca al regional mexicano no deja de lado las baladas que la llevaron a la fama. Esa combinación le permitió convocar tanto a seguidores que la escuchan desde sus inicios en la músca como a una audiencia que la identifica con sus lanzamientos más recientes.

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En 2025, la sonorense abarrotó la Monumental Plaza de Toros México con más de 50 mil espectadores y recibió el galardón a Artista Femenina del Año en los Premios Lo Nuestro.

Yuridia. (YouTube)

Además, la mexicana vivió dos noches inolvidables en la Ciudad de México al anunciar sold out para sus presentaciones del 3 y 4 de septiembre en el estadio GNP.

Su actual gira Las cartas sobre la mesa Tour 2026, contempla algunas de sus mejores baladas, así como canciones del pop y regional mexicano que Yuridia interpreta en distintas regiones del país.