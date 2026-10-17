México

Acusan a personal de la FES Acatlán de usar unidades de seguridad UNAM para asuntos personales

Las unidades son utilizadas realizar actividades personales fuera del campus

Seguridad FES Acatlán
Uso indebido de unidades de Seguridad Universitaria de la FES Acatlán (especial)
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Estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), denunciaron el presunto uso de las unidades de seguridad universitaria del plantel para realizar actividades personales, luego de que difundieron fotografías en redes sociales en las que se observa a los vehículos fuera de las instalaciones universitarias.

De acuerdo con los señalamientos de los alumnos, las unidades, destinadas a labores de seguridad y vigilancia de la comunidad universitaria, serían utilizadas por personal de la institución para trasladarse a distintos puntos de la zona, incluso para realizar compras y atender asuntos particulares.

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Las imágenes compartidas por los estudiantes muestran vehículos identificados como parte de seguridad UNAM estacionados en establecimientos y calles cercanas a la facultad, ubicada en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Exhiben unidades de seguridad UNAM fuera de la FES Acatlán

Seguridad FES Acatlán denuncia uso personal
Seguridad FES Acatlán

En una de las fotografías difundidas, se aprecia una unidad con número económico 605 y placas X48-BSZ estacionada a unas cuantas cuadras de la FES Acatlán, situación que despertó cuestionamientos entre los estudiantes sobre el propósito de los traslados y el uso que se da a los vehículos asignados al plantel.

En otra imagen, los alumnos señalaron que trabajadores habrían utilizado una de las unidades para ir por “un pollito”, pues el vehículo número 603 y placas X11-BSZ aparece estacionado afuera de un establecimiento comercial.

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Los estudiantes consideran que este tipo de situaciones representan un posible uso inadecuado de los recursos universitarios, debido a que los vehículos tienen como función principal apoyar las labores de seguridad dentro de la comunidad de la FES Acatlán.

Las denuncias también apuntan a que las unidades han sido vistas en la zona centro de San Bartolo, donde, según los alumnos, presuntamente se utilizan para realizar actividades ajenas a las funciones de vigilancia y protección del campus.

La presencia de los vehículos fuera de las instalaciones, por sí sola, no permite establecer si los traslados contaban con autorización institucional o si existió una falta administrativa.

Señalan gastos de mantenimiento y combustible a cargo de la UNAM

Seguridad FES Acatlán denuncia uso personal
Seguridad FES Acatlán

Uno de los principales cuestionamientos de los alumnos se relaciona con los recursos destinados al funcionamiento de las unidades de seguridad, pues la universidad cubre los gastos de mantenimiento y combustible.

Bajo esta perspectiva, los estudiantes consideran que el uso de los vehículos para fines particulares podría representar un aprovechamiento indebido de recursos institucionales que deberían destinarse a las tareas de seguridad para las que fueron asignados.

Además, plantearon la necesidad de que las autoridades universitarias revisen los hechos y, en caso de confirmar irregularidades, determinen las responsabilidades correspondientes.

Entre las medidas que los alumnos consideran pertinentes se encuentra la aplicación de sanciones administrativas al personal que incurra en el uso de vehículos oficiales para actividades personales, siempre que las investigaciones acrediten una conducta contraria a las disposiciones de la institución.

Piden revisar el uso de los vehículos de seguridad

Las denuncias abren cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión de las unidades asignadas a la FES Acatlán y los controles para verificar que se utilicen exclusivamente en actividades autorizadas.

El caso también pone sobre la mesa la importancia de transparentar el uso de los recursos destinados a la seguridad universitaria, particularmente cuando se han reportado diversos delitos adentro del plantel sin que haya apoyo, como ocurrió en mayo de 2025, cuando se robaron una motocicleta de una alumna en un espacio que era “cerrado y controlado”, señalaba la universitaria Estefany Sánchez.

La eventual intervención de las autoridades universitarias permitiría esclarecer las circunstancias de los traslados, verificar el cumplimiento de las funciones asignadas a las unidades y determinar si corresponde iniciar algún procedimiento administrativo.

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