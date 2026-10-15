Senado aprueba nueva ley para registrar casas y terrenos: así cambiará la identificación de propiedades en México

Casas y terrenos tendrán una clave única para facilitar su identificación en México. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Guardar

El Senado de la República aprobó la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una reforma que busca modernizar los sistemas de registro de propiedades en México y facilitar la identificación de casas, terrenos y edificios. La legislación fue avalada el 14 de octubre de 2026, con 69 votos a favor y 32 en contra, y enviada al Ejecutivo Federal para su publicación.

La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece mecanismos para conectar la información de los catastros y los Registros Públicos de la Propiedad de la Federación, los estados y los municipios.

PUBLICIDAD

El objetivo es reducir las inconsistencias entre los datos de los inmuebles, facilitar los trámites y fortalecer la certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias.

El dictamen se aprobó sin modificaciones, luego de que las reservas presentadas por legisladores de oposición no prosperaran.

La reforma pretende unificar la información de los catastros y los registros públicos para evitar inconsistencias en los datos de los inmuebles. (Jorge Contreras/Infobae México)

Con ello, concluyó su proceso legislativo y quedó pendiente su publicación para entrar en vigor.

¿Qué cambia con la nueva ley catastral en México?

Uno de los principales componentes de la legislación es la creación de una Clave Única Catastral (CUC), un identificador irrepetible para cada inmueble del país, similar a la CURP, pero destinado a las propiedades.

Esta herramienta permitirá organizar y consultar la información de cada predio, además de vincularla con su correspondiente folio real en el Registro Público de la Propiedad.

PUBLICIDAD

La finalidad es que los datos sobre una misma propiedad puedan relacionarse entre las distintas instituciones.

La ley también contempla una Cédula Única Catastral y Registral (CUCR), documento que concentrará los elementos necesarios para identificar y localizar un inmueble, así como relacionar sus características catastrales con la información registral.

La nueva legislación catastral de México introduce identificadores únicos para integrar la información de los inmuebles y corregir inconsistencias registrales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los argumentos presentados por legisladores que respaldaron la iniciativa, estas herramientas permitirán detectar inconsistencias en los registros y facilitar su corrección conforme a los procedimientos legales.

Plataformas digitales y un Plan Nacional Catastral

La reforma establece mecanismos de coordinación tecnológica para modernizar los sistemas de información inmobiliaria y avanzar hacia procedimientos más uniformes en el territorio nacional.

Entre las herramientas contempladas se encuentran las siguientes:

Clave Única Catastral : identificará de manera individual cada inmueble y facilitará la consulta de sus datos.

Cédula Única Catastral y Registral : relacionará la información del catastro con el registro oficial de la propiedad.

Plataformas digitales : permitirán integrar información, consultar mapas georreferenciados y facilitar trámites en línea y pagos electrónicos.

Plan Nacional Catastral: establecerá directrices para coordinar la modernización de los sistemas, la cartografía y los procesos administrativos.

La nueva ley contempla plataformas digitales y un plan nacional para modernizar los registros de casas y terrenos en México. (Claudia Sheinbaum)

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tendrá atribuciones relacionadas con el desarrollo y la administración de las herramientas tecnológicas, así como con la definición de criterios para homologar los sistemas catastrales y registrales.

PUBLICIDAD

Con estas medidas, la legislación busca reducir las diferencias en los requisitos y tiempos de respuesta entre las autoridades locales, además de mejorar la actualización de los registros de terrenos, viviendas y edificios.

¿La nueva ley aumentará el impuesto predial?

Uno de los principales puntos de discusión durante el debate fue el posible impacto de la reforma en el cobro del impuesto predial.

Los legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo defendieron que la norma no crea nuevos impuestos ni establece por sí misma un incremento en las tasas del predial.

También sostuvieron que la recaudación de este gravamen continuará bajo responsabilidad de los municipios.

La nueva ley catastral abrió el debate sobre un posible aumento al predial por la actualización de los valores de las propiedades.

La oposición, integrada por el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, advirtió que la actualización de los padrones y los valores catastrales podría derivar en pagos más elevados para algunos propietarios.

PUBLICIDAD

El argumento se centra en que, si los valores registrados de las propiedades se actualizan para reflejar de manera más precisa su valor de mercado, también podría aumentar la base utilizada para calcular el impuesto predial, dependiendo de las disposiciones y decisiones aplicables en cada localidad.

Oposición advierte riesgos para los municipios

Además de las preocupaciones sobre el predial, senadores opositores cuestionaron las facultades que la ley otorga a las autoridades federales para establecer lineamientos y criterios técnicos en materia catastral y registral.

Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que la implementación de las plataformas y la actualización de los registros podrían representar nuevas cargas administrativas para los municipios, particularmente para aquellos que necesiten invertir en tecnología, capacitación de personal y revisión de documentos.

PUBLICIDAD

La oposición advierte que la nueva ley podría provocar aumentos al predial y reducir las facultades de los municipios. (Foto: Senado de México)

También plantearon preocupaciones sobre la concentración de información, la protección de datos y el respeto a las atribuciones municipales.

En contraste, los promotores de la reforma afirmaron que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno permitirá mejorar la transparencia inmobiliaria, reducir la burocracia y ofrecer información más confiable sobre la propiedad de los inmuebles.

La aplicación de la nueva ley buscará establecer bases comunes para el funcionamiento de los catastros y los registros públicos en México.