Salario mínimo 2027: qué cambios se negocian y cómo te afectan si ganas uno o dos salarios mínimos

Para quienes ganan uno o dos salarios mínimos, ambas medidas se entrelazan. El monto que se negocia en las próximas semanas definirá cuánto subirá el ingreso diario y mensual (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aumento al salario mínimo de 2027 enfrenta una disputa entre el sector empresarial y el Gobierno antes de que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) fije la cifra definitiva en diciembre. Mientras los empresarios piden frenar los incrementos extraordinarios, las proyecciones privadas ubican el ajuste entre 10% y 13%, un porcentaje que se combinará en 2027 con otro cambio clave: el arranque de la reducción de la jornada laboral a 46 horas semanales.

Para quienes ganan uno o dos salarios mínimos, ambas medidas se entrelazan. El monto que se negocia en las próximas semanas definirá cuánto subirá el ingreso diario y mensual, mientras la nueva jornada laboral promete mantener el mismo salario con menos horas de trabajo a partir del 1 de enero.

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Claudia Sheinbaum destaca aumento de salario mínimo en México.

Qué se negocia en la Conasami para 2027

El reciente aumento del salario mínimo benefició a 6.4 millones de trabajadores y no afectó el empleo formal, generando un impacto positivo en la economía mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salario mínimo general es hoy de 315.04 pesos diarios, equivalentes a 9,582.47 pesos mensuales. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el monto vigente es de 440.87 pesos diarios. Ambas cifras quedaron fijadas desde el primero de enero de 2026.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a través de su presidente José Medina Mora, propuso eliminar el Monto Independiente de Recuperación (MIR), un componente en pesos que se suma al salario antes de aplicar el porcentaje de aumento. Según Medina Mora, el ajuste de 2027 debería limitarse a la inflación más uno o dos puntos porcentuales, en lugar de los incrementos de dos dígitos aplicados desde 2019.

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El aumento al salario mínimo de 2027 todavía no tiene cifra oficial: la Conasami, integrada por representantes del Gobierno, los trabajadores y los empresarios, cerrará la negociación en diciembre y el nuevo monto entrará en vigor el 1 de enero. Las proyecciones privadas lo ubican entre 10% y 13%, aunque la decisión final dependerá del acuerdo tripartito.

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) presentó una postura distinta a la del CCE: propuso un alza de entre 5% y 10% para proteger el poder adquisitivo frente al costo de vida. La inflación anual más reciente, medida por el INEGI, fue de 3.45% en septiembre de 2026.

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Así impacta en tu bolsillo si ganas uno o dos salarios mínimos

En la Zona Libre de la Frontera Norte, donde el salario mínimo diario es de 440.87 pesos, un aumento de 12% lo llevaría a 493.77 pesos diarios. GOBIERNO DE MÉXICO

Con un escenario central de 12%, el salario mínimo general diario pasaría de 315.04 a 352.84 pesos, mientras el mensual subiría de 9,582.47 a cerca de 10,585 pesos. Si el ajuste fuera de 10%, el diario quedaría en 346.54 pesos; con 13%, en 356.00 pesos.

Quien percibe actualmente un salario mínimo mensual de 9,582.47 pesos recibiría, con el escenario de 12%, alrededor de mil pesos adicionales al mes. Quien gana dos salarios mínimos —hoy unos 19,164.94 pesos mensuales— vería un incremento proporcional cercano a dos mil pesos, siempre que su sueldo esté indexado directamente al mínimo oficial.

En la Zona Libre de la Frontera Norte, donde el salario mínimo diario es de 440.87 pesos, un aumento de 12% lo llevaría a 493.77 pesos diarios. Para quien percibe dos salarios mínimos en esa zona, el ingreso mensual pasaría de un monto base cercano a los 26,452 pesos a cifras más altas conforme al porcentaje final que acuerde la Conasami.

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Estos cálculos son estimaciones basadas en los escenarios manejados por analistas y no representan una cifra oficial. El aumento definitivo del salario mínimo para 2027 solo se conocerá cuando la Conasami publique su resolución en el Diario Oficial de la Federación, prevista entre el 15 y el 31 de diciembre.

La otra variable: la jornada laboral baja a 46 horas en 2027

Una infografía detalla el salario mínimo general en México para 2026, con montos específicos y la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo primero de enero de 2027 en que entrará en vigor el nuevo salario mínimo, arrancará también la reducción gradual de la jornada laboral establecida en la reforma al artículo 123 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2026.

El esquema contempla bajar de 48 a 46 horas semanales en 2027, a 44 horas en 2028, a 42 horas en 2029 y a 40 horas en 2030. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, precisó que la medida no debe traducirse en una reducción de salarios ni prestaciones.

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“La reducción de 48 a 40 horas no implica trabajar más ni ganar menos. En ningún caso esta medida implicará ningún tipo de reducción de salarios, prestaciones u otros derechos laborales de las personas trabajadoras”, señala el portal gubernamental de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La reforma también modifica el esquema de horas extra: a partir de 2027 estas comenzarán a contabilizarse desde la hora 41 semanal, en lugar de la hora 49. Se permitirán hasta nueve horas extra dobles por semana durante 2026 y 2027, además de un máximo de cuatro horas pagadas al triple.

Un estudio de la firma de recursos humanos Adecco, titulado México hacia las 40 horas, advirtió que el costo por hora trabajada subirá 4.3% en 2027 y llegará a 20% más en 2030, cuando se complete la reducción total. Según ese reporte, tres de cada cuatro empresas en México todavía no tienen calculado el impacto financiero de la reforma.

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Lo que falta definir antes de fin de año

La postura del CCE no constituye una decisión oficial ni implica que el Gobierno haya renunciado a continuar elevando los ingresos de los trabajadores. El Ejecutivo presentará su propia propuesta hacia el cierre del año para analizarla de forma tripartita con empresarios y trabajadores.

Medina Mora planteó que el objetivo de la Conasami es lograr un aumento que no afecte el empleo formal: “Lo fácil sería aumentar mucho, pero eso haría perder empleos”, declaró el presidente del CCE.

El proceso técnico que antecede a la negociación incluye el análisis de la Dirección Técnica de la Conasami sobre inflación, productividad y condiciones económicas del país. Con esos datos, el Consejo de Representantes —gobierno, sindicatos y empresarios— define el porcentaje final que regirá a partir del primero de enero de 2027.

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