Festival Internacional “Ríos de Color” 2025 gratis: te decimos dónde y cuándo

Reúnen obras de 146 artistas de 34 países en un puente cultural que celebra la pintura en todas sus técnicas

Por Jorge Contreras

Festival Internacional del Arte 2025
Festival Internacional del Arte 2025 (Foto: Jorge Contreras)

Del 25 de septiembre al 25 de octubre, el Centro Cultural Juan Rulfo será sede del Segundo Festival Internacional del Arte “Ríos de Color” 2025, un encuentro gratuito que reúne a 146 artistas de 34 países, con talleres, concursos, charlas culturales y cenas de convivencia, consolidándose como uno de los eventos artísticos más relevantes del año en México.

La directora del festival, Irina Yushmanova, explicó que la inspiración para esta iniciativa fue doble: por un lado, ofrecer un espacio donde se valoren diversas técnicas pictóricas, no solo la acuarela; y por el otro, establecer un evento anual de alto nivel que fomente la excelencia artística y el intercambio cultural.

“Quise reunir diferentes técnicas pictóricas: óleo, acuarela, pasteles, estilos que van desde el realismo hasta lo abstracto. Además, queremos un evento internacional que inspire a los artistas a ver que sí se puede, que el pincel o el lápiz logran cosas maravillosas”, comentó.

Selección de obras

Irina Yushmanova, directora del Festival
Irina Yushmanova, directora del Festival Internacional del Arte 2025 (Foto: Jorge Contreras)

El proceso de selección incluyó la participación de 21 jurados internacionales, divididos en tres categorías, quienes evaluaron las más de 800 obras recibidas bajo criterios de excelencia pictórica y solidez técnica.

De ellas, solo las 100 mejores piezas fueron seleccionadas para exhibirse y posteriormente formar parte de la colección del Museo de la Acuarela en Toluca.

México tuvo una destacada presencia, con 69 artistas nacionales que lograron sobresalir en medio de la competencia internacional.

“La mayoría de los participantes son mexicanos y eso es un orgullo, porque demostraron un nivel altísimo en diferentes estilos y temáticas. Este festival busca ser un puente intercultural que nos recuerde que el arte es un lenguaje universal”, agregó Yushmanova.

Invitados multidisciplinarios

Festival Internacional del Arte 2025
Festival Internacional del Arte 2025 (Foto: Jorge Contreras)

Entre los invitados internacionales se encuentra el acuarelista brasileño Antonio Giacomin, quien destacó el impacto humano y artístico de participar en este encuentro.

“Pensaba que era un evento más pequeño, pero resultó algo grandioso. Aquí compartimos con colegas de otros países y con alumnos en los talleres. Esto es un alimento para el alma, una medicina para quienes pintamos y para quienes aprenden”, expresó.

Giacomin impartió tres días de talleres en los que se mostró sorprendido por la energía y entusiasmo del público mexicano:

“Los alumnos estaban muy motivados, con muchas ganas de pintar. Eso no sucede siempre, y aquí fue al contrario: trabajaron con pasión y yo también aprendí de ellos. Enseñar nos llena de buena energía y nos recuerda que el arte no debe vivirse en soledad, sino compartirse”.

Festival Internacional del Arte 2025
Festival Internacional del Arte 2025 )Foto: Jorge Contreras)

El festival contará con demostraciones, concursos, charlas y actividades culturales que buscan acercar el arte a todas las edades y públicos. Para Yushmanova, el sentido último del encuentro es inspirar y crear comunidad:

“Queremos poner puentes, reunir a la gente, vivir en un mundo pacífico lleno de arte e inspiración”.

El Festival Internacional “Ríos de Color” se perfila como una plataforma clave para posicionar a México en el mapa mundial del arte, al tiempo que brinda a la sociedad una experiencia cultural gratuita y enriquecedora.

Cabe recordar que hay otras actividades que tienen costo, para ver el programa completo entra a https://rios-de-color.com/programa.

Para ver las obras completas, la exposición se presenta en el Centro Cultural Juan Rulfo, ubicada en callle Campana 59, colonia Insurgentes Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez.

