México

Tren Interurbano México - Toluca: así se ve el arribo de trenes a la terminal Observatorio en el inicio de las pruebas

El tren “El Insurgente” ya se le vio transitando en el puente atirantado de Vasco de Quiroga

Por Luz Coello

Inician pruebas preoperativas del Tren
Inician pruebas preoperativas del Tren Interurbano en Observatorio (X/ @SntVTC// @liderfiscal)

En cuestión de meses se tiene prevista la inauguración del tramo faltante del Tren Interurbano México - Toluca, las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio iniciaron con la fase de pruebas preoperativas, por lo que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aceleró los trabajos para concluir lo más pronto esta fase.

Por medio de redes sociales empezaron a circular videos de cómo luce el interior de la terminal Observatorio, lugar donde se concentran los últimos trabajos previos a la puesta en marcha de los trenes en este tramo. En imágenes que han compartido internautas se puede observar el arribo de los trenes a la terminal en el poniente de la Ciudad de México.

Sobresale que, en las imágenes se aprecia que los primeros trenes que han arribado al Centro Multimodal en Observatorio llevan pasajeros, trabajadores de la obra han abordado los trenes para la supervisión de la fase de pruebas preoperativas. También, en el puente atirantado de Vasco de Quiroga los trenes ya empezaron a circular.

En redes sociales circularon videos de cómo se ve el ingreso del Tren El Insurgente a la terminal Observatorio. (Crédito: X/ @SntVTC// @liderfiscal)

Tren El Insurgente alcanza 98 por ciento de avance: ¿Cuándo abre?

El avance del Tren Interurbano México - Toluca ha alcanzado una nueva etapa con el inicio de las pruebas de trenes en la terminal Observatorio. De acuerdo con la SICT y la la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el proyecto ya alcanzó el 98% de avances en la obra civil.

Este proyecto, conocido también como Tren El Insurgente, figura entre los compromisos prioritarios de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha reiterado que el servicio comenzará a operar este mismo año, según la SICT y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El estado actual de la obra civil del Tren El Insurgente es prácticamente final, con un avance del 98 por ciento. La vía férrea ya conecta hasta la estación Observatorio, lo que ha permitido continuar con la instalación de los subsistemas ferroviarios sobre la pista de rodamiento.

Iniciaron las pruebas del Tren
Iniciaron las pruebas del Tren Interurbano en Vasco de Quiroga (X/ @SntVTC)

Entre las tareas que se desarrollan en esta fase destacan el montaje de vía, la colocación de catenaria, canalizaciones, cableado de media y baja tensión, así como la integración de los sistemas de energía, señalización y telecomunicaciones.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum Pardo, se tiene previsto que a finales de 2025 el Tren Interurbano pueda operar en todas sus estaciones. Es decir que para diciembre se tiene prevista su inauguración.

La puesta en marcha del Tren Interurbano México - Toluca permitirá conectar directamente con la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, lo que facilitará la movilidad entre ambas entidades. Se espera que, una vez concluidas las pruebas y los últimos detalles de obra, el servicio esté disponible para el público a finales de este año.

