México

ICE incauta 3 toneladas de precursores de metanfetamina del Cártel de Sinaloa: “es la operación más exitosa en la historia”

La “Operación Hidra” interceptó el cargamento de precursor químico enviado directamente de China

Por Carlos Salas

Guardar
(FOTO: ICE)
(FOTO: ICE)

En conferencia de prensa, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) anunció el decomiso de más de 3 toneladas de precursores químicos de metanfetamina enviado desde Shanghai, China con destino al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la dependencia, la operación se llevó a cabo bajo el nombre “Operación Hidra”, que resultó en la incautación de 316 mil 440 kilogramos de precursores. Ante el hecho, el director interino del ICE, Todd Lyons, calificó el decomiso como “la operación más exitosa en la historia de la nación estadounidense”.

“La autoridad federal hace hoy otro gran anuncio sobre la entrada de drogas a EEUU. En este caso, hace unos momentos, la autoridad federal afirma haber realizado el mayor decomiso policial de precursores químicos que se dirigían a una organización terrorista extranjera. Se incautó dos cargamentos de precursores químicos vinculados directamente al Cártel de Sinaloa.

“Los químicos se originaron en China y llegaron a México. Se esperaba que casi 316 mil 440 kilogramos de esos precursores químicos se utilizaran para producir 190 mil 508 kilogramos de metanfetamina. Ese valor habría sido de unos 569 millones de dólares”, informó el comunicado oficial.

Más de mil barriles incautados
Más de mil barriles incautados al Cártel de Sinaloa; provenían de China.(FOTO: ICE)

Ante la situación, la jueza Jeanine Pirro afirmó que el Cártel de Sinaloa produce una tonelada de metanfetamina semanalmente mientras más de mil 300 barriles llenos de esos precursores se exhiben en una bodega grande.

Asimismo, la juez afirma que se necesitarán 24 camiones de 18 ruedas para transportar esos barriles a un almacén seguro. Por su parte, el director interino de ICE también destacó la importancia de esa redada al afirmar que “si estos precursores hubieran llegado a su destino, habrían producido cientos de miles de kilos de metanfetamina, con ganancias de más de 500 millones de dólares, lo que habría provocado más muertes de estadounidenses aquí, no solo en Houston, sino en todo el país”.

Guerra “no declarada” entre China y EEUU, un conflicto impulsado por los cárteles mexicanos

Pirro también afirmó que cada día, toneladas de productos químicos se utilizan para crear drogas sintéticas y matan al pueblo estadounidense, esto debido a las pocas regulaciones que tiene China al exportar sustancias que benefician la producción de narcóticos.

(FOTO: ICE)
(FOTO: ICE)

La situación anteriormente mencionada provocó que Estados Unidos y China entraran en una “guerra no declarada” entre ambas naciones.

“El envío de productos que benefician la creación de drogas sintéticas como la metanfetamina y el fentanilo, exportados desde China a México, provocan que esa nación entre en una guerra no declarada de China contra Estados Unidos y sus ciudadanos”, afirmó la jueza.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaICEEEUUChinaMetanfetaminaLos ChapitosLa MayizaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Dos egresadas de la UNAM presidirán el Congreso de la Unión: Kenia López Rabadán e Itzel Castillo

La universidad también publicó un mensaje con motivo del nombramiento de sus exalumnas, más allá de sus trayectorias en la política

Dos egresadas de la UNAM

Javier Ceriani defiende a Emiliano Aguilar y arremete contra Pepe Aguilar: “Pocos hue..., deja de hacerle bullying a tu hijo”

El cantante acusó al periodista de generar odio contra su hija Ángela Aguilar mediante la difusión de noticias falsas

Javier Ceriani defiende a Emiliano

El magnesio como suplemento alimenticio: clave para la salud y la energía

El magnesio es un mineral esencial para el cuerpo, presente en muchos alimentos y popular como suplemento para combatir la fatiga y mejorar la salud ósea y muscular

El magnesio como suplemento alimenticio:

Estaciones del Metrobús sin servicio en esta última hora de este 3 de septiembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Estaciones del Metrobús sin servicio

Harry Potter vuelve a los cines en México: estas son las fechas de estreno de las primeras cuatro películas

¡Es momento de iniciar un nuevo ciclo a Hogwarts! La saga tendrá un reestreno escalonado en Cinemex, para que ningún potterhead pierda la oportunidad de revivir los capítulos clave del Mundo Mágico en pantalla grande

Harry Potter vuelve a los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “La Dueña” y su

Cae “La Dueña” y su banda dedicada al tráfico de personas migrantes en cinco estados de México

México y EEUU crean nuevo grupo de alto nivel para combatir crisis de fentanilo y tráfico ilegal de armas

Marco Rubio destaca ‘cooperación histórica’ entre EEUU y México: “Cárteles son una amenaza a la seguridad de ambos países”

Cueros abandonados, ataques a viviendas y persecuciones: la ola de violencia que sacude a Sinaloa

Guardia Nacional y Marina realizan operativos sorpresa y cateos en Guasave

ENTRETENIMIENTO

Merlina estrena nuevos capítulos y

Merlina estrena nuevos capítulos y se posiciona entre las series más vistas de Netflix México

Doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris, llama ‘marranas’ a las fans de su nieto | Video

Javier Ceriani defiende a Emiliano Aguilar y arremete contra Pepe Aguilar: “Pocos hue..., deja de hacerle bullying a tu hijo”

Harry Potter vuelve a los cines en México: estas son las fechas de estreno de las primeras cuatro películas

David Faitelson, amigo de Pepe Aguilar, manda mensaje a Ángela Aguilar tras ataques por su romance con Christian Nodal

DEPORTES

Canelo Álvarez vs Terence Crawford:

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la pelea de box desde México

Quetzalli Bulnes se despide de AAA y habla del veto que sufrió en WWE: “Me traicionaron y pagué las consecuencias”

Selección Mexicana sufre robo de utilería en Oakland previo a juego contra Japón

Gilberto Mora habla sobre el interés por parte del Real Madrid: “Es un gran orgullo”

Burgos CF se pronuncia tras el rechazo de Guillermo Ochoa: “El club está por encima de cualquier jugador”