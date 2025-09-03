ICE incauta 3 toneladas de precursores de metanfetamina del Cártel de Sinaloa: “es la operación más exitosa en la historia”

(FOTO: ICE)

En conferencia de prensa, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) anunció el decomiso de más de 3 toneladas de precursores químicos de metanfetamina enviado desde Shanghai, China con destino al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la dependencia, la operación se llevó a cabo bajo el nombre “Operación Hidra”, que resultó en la incautación de 316 mil 440 kilogramos de precursores. Ante el hecho, el director interino del ICE, Todd Lyons, calificó el decomiso como “la operación más exitosa en la historia de la nación estadounidense”.

“La autoridad federal hace hoy otro gran anuncio sobre la entrada de drogas a EEUU. En este caso, hace unos momentos, la autoridad federal afirma haber realizado el mayor decomiso policial de precursores químicos que se dirigían a una organización terrorista extranjera. Se incautó dos cargamentos de precursores químicos vinculados directamente al Cártel de Sinaloa.

“Los químicos se originaron en China y llegaron a México. Se esperaba que casi 316 mil 440 kilogramos de esos precursores químicos se utilizaran para producir 190 mil 508 kilogramos de metanfetamina. Ese valor habría sido de unos 569 millones de dólares”, informó el comunicado oficial.

Más de mil barriles incautados al Cártel de Sinaloa; provenían de China.(FOTO: ICE)

Ante la situación, la jueza Jeanine Pirro afirmó que el Cártel de Sinaloa produce una tonelada de metanfetamina semanalmente mientras más de mil 300 barriles llenos de esos precursores se exhiben en una bodega grande.

Asimismo, la juez afirma que se necesitarán 24 camiones de 18 ruedas para transportar esos barriles a un almacén seguro. Por su parte, el director interino de ICE también destacó la importancia de esa redada al afirmar que “si estos precursores hubieran llegado a su destino, habrían producido cientos de miles de kilos de metanfetamina, con ganancias de más de 500 millones de dólares, lo que habría provocado más muertes de estadounidenses aquí, no solo en Houston, sino en todo el país”.

Guerra “no declarada” entre China y EEUU, un conflicto impulsado por los cárteles mexicanos

Pirro también afirmó que cada día, toneladas de productos químicos se utilizan para crear drogas sintéticas y matan al pueblo estadounidense, esto debido a las pocas regulaciones que tiene China al exportar sustancias que benefician la producción de narcóticos.

(FOTO: ICE)

La situación anteriormente mencionada provocó que Estados Unidos y China entraran en una “guerra no declarada” entre ambas naciones.

“El envío de productos que benefician la creación de drogas sintéticas como la metanfetamina y el fentanilo, exportados desde China a México, provocan que esa nación entre en una guerra no declarada de China contra Estados Unidos y sus ciudadanos”, afirmó la jueza.

Información en desarrollo...