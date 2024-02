Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, critica candidatura de Murat: “Los chapulines no son buenos”

Salomón Jara insinuó que Alejandro Murat es un "chapulín" (Cuartoscuro)

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, se mostró inconforme con la inclusión del expriista Alejandro Murat en la lista de candidatos plurinominales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para el Senado de la República.

En conferencia de prensa aseguró que es respetuoso de las decisiones tomadas desde el Comité Nacional de Morena. Sin embargo, aclaró que en este caso no considera que la candidatura del exgobernador de Oaxaca sea beneficiosa para el partido político, toda vez que hasta finales del año pasado militaba en el Partido Revolucionario Nacional (PRI).

“El exgobernador es un tema que lo tomaron como una determinación el Comité Nacional (de Morena). Yo tengo mi punto de vista, no lo comparto”, dijo.

Además de la reciente adhesión de Murat a la autodenominada Cuarta Transformación (4T), el mandatario estatal criticó también su gobierno, el cual aseguró que no contaba con la aprobación de la población.

Alejandro Murat renunció al PRI y se unió al equipo de Claudia Sheinbaum FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

“Respeto las decisiones, yo no soy el dirigente de Morena, no soy quien decide ahí. En todo caso la población será la que dé su último veredicto. Yo sé que cuando no estuvo, no estuvo toda la gente contenta”, sentenció.

Salomón Jara pide a Mario Delgado aclarar inclusión de Murat en lista de plurinominales

Pese a que Jara afirmó respetar las decisiones tomadas desde la dirigencia de Morena, expresó que espera una explicación por parte del presidente nacional del partido político, Mario Delgado Carrillo.

“Yo espero que Mario Delgado de claridad sobre esto, pues, nos informe bien. Va a venir y ahí sí pues nos tiene que informar por qué de esto”, refirió.

Tras ello insinuó que Murat es un chapulín, como se le conoce a quienes cambian de partido político e insistió en que los políticos con esta actitud “no son buenos”.

Jara adelantó que cuestionará a Mario Delgado sobre la adhesión de Murat (Cuartoscuro)

“Pues sí, los chapulines no son buenos, aunque los chapulines de Oaxaca son ricos, son sabrosos para comer. Esos son chapulines del Estado de México, no de Oaxaca”, declaró sin hacer referencia directa a su predecesor.

No es la primera vez que el mandatario local deja en claro su desagrado por Murat. Desde que el exgobernador se sumó al proyecto de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, advirtió que no gozará de impunidad en caso de que se compruebe su responsabilidad en actos de corrupción.

“No crean que nosotros no vamos a cumplir o porque ya se anden paseando con mi amiga Claudia, ya están libres de pecado. No. Entonces yo digo que no va haber impunidad”, declaró en diciembre del año pasado.

Conviene mencionar que Jara acusa a Murat de dejar un deuda pública de 17 mil 133 millones de pesos en Oaxaca, cifra que consideró como “una burla y un desfalco”.

“Se trató de una burla y un desfalco al pueblo de Oaxaca, prevalecieron malos gobiernos que llevaron a altos costos los servicios de la deuda, en servicios financieros y altas tasas de interés que repercutieron de manera importante en las finanzas estatales y comprometieron los recursos públicos”, refirió.

Lo cierto es que, pese a las críticas, Murat sigue siendo cercano a Sheinbaum y al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien acompañó durante la inauguración de la carretera Barranca Larga-Ventanilla el pasado 4 de febrero.

El exgobernador fue abucheado por los asistentes, quienes gritaron: “¡Fuera Murat, fuera Murat!”.