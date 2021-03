Para los golosos: se inauguró el primer club de beneficios para los fanáticos de las donas en Argentina

Si uno está tentado con algo dulce por la tarde, generalmente, suele pensar en medialunas, tortas, cuadraditos de alguna especialidad o un chocolate. Estas opciones siempre fueron las clásicas en Argentina. Pero hace no mucho tiempo, una opción más se sumó a esta lista y logró causar furor entre los golosos: las donas.

Hasta no hace mucho tiempo, las donas estaban reservadas para los Estados Unidos ya que es la golosina predilecta en el país del norte. Pero hace ya 4 años, tras volver de un viaje a EEUU, encantados con el sabor y la sensación que les generó en el paladar, un grupo de amigos se preguntaron “¿Por qué nosotros no tenemos esto acá?”. Ese fue el puntapié inicial para crear Don Us Company y no tener que viajar más para comer una dona en serio.

Afortunadamente, esta delicia de la pastelería se convirtió en una de las opciones a la hora de degustar algo dulce. El recibimiento fue tan positivo y generó tanta aceptación en los consumidores que se formó un club de fidelización para los fanáticos. Ahora, uno puede acercarse a su local favorito y obtener una tarjeta física que, no solo les da un status entre los clientes sino que, además, les permite obtener descuentos, beneficios y regalos.

¿Cómo hacer para tramitarla? Muy fácil. La persona debe acercarse al local que tenga cerca, comprar la dona que más le guste y pedir unirse al club de Don Us. Allí los registrarán y les entregarán una tarjeta para que puedan comenzar a sumar puntos. Para conocer y consultar los puntos, los clientes deben ingresar la página web.

“Sentíamos la necesidad de darles un beneficio extra a todos nuestros clientes. Ellos nos acompañan desde el principio, nos convirtieron en la marca más grande del país y estamos camino a ser la más importante de Sudamérica en los próximos meses”, expresó a Infobae Alejo Meire, uno de los socios fundadores de Don Us.

Entre los beneficios van a poder encontrar: sorteos exclusivos para los que integren el club, regalos y descuentos

Ahora los fanáticos de esta delicia que tiene origen en Estados Unidos pero que logró expandirse a lo largo del mundo, pueden disfrutar de sus sabores favoritos y acumular puntos al mismo tiempo. Las hay para todos los gustos: desde las típicas glaseadas como le gustan a Homero Simpson, hasta con oreo, chocotorta, Nutella, marroc, y dulce de leche.

Así son las famosas donas de Don Us por dentro

Las donas al mundo

A lo largo de los años, la aceptación fue tan grande que los inspiró y animó a seguir abriendo locales en Buenos Aires. Hoy cuentan con 32 locales que van desde Luján a La Plata. Los dos últimos inaugurados se encuentran en Alto Palermo y Abasto Shopping.

La tarjeta para el Club de Fidelización.

Pero no todo queda ahí, sino que estarán abriendo 15 locales más en los próximos 5 meses para llevar las donas al resto del país. Si uno cruza el charco y decide viajar al exterior, también podrá encontrar sus exquisitos productos. Ya cuentan con 6 locales en Uruguay donde tienen un gran éxito y, antes de julio, están previstas nuevas aperturas en Chile y México. La jugada más importante llegará a fin de año con un nuevo local en España, donde planean comenzar con la expansión en Europa.

Las donas ya no son típicas de Estados Unidos. Hoy se plantean como una opción más de postre o merienda donde compiten con las medialunas, los scons y las tortas.