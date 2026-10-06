Honduras: Academia propone cinco acciones para reducir impacto de los combustibles

El alza del diésel repercute de forma directa en la tarifa del transporte de carga y en el precio final de los alimentos.EFE/Gustavo Amador

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La UNAH estima que el apoyo de L12.01 (US$0.45)por galón de diésel podría costar alrededor de L369 millones (US$13.92 millones) en 30 días. La medida busca contener el impacto en el transporte, los alimentos y la producción, pero la universidad advierte que el país necesita una estrategia permanente ante su dependencia de combustibles importados.

El apoyo temporal de L12.01 por cada galón de diésel anunciado por el Gobierno representa un alivio ante el incremento acelerado de los precios de los combustibles, especialmente para el transporte de pasajeros, la carga y los sectores productivos que dependen de este energético.

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Sin embargo, la medida no resuelve la principal vulnerabilidad del país: Honduras importa la totalidad del petróleo y los derivados que consume, por lo que permanece expuesta a los cambios del mercado internacional. Así lo señala la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en la Nota Ciudadana 002-2026, elaborada a partir de su análisis económico sobre combustibles, vulnerabilidad externa y movilidad.

De acuerdo con el documento, el Estado asumirá L12.01 por cada galón de diésel durante 30 días, entre el 5 de octubre y el 4 de noviembre. Este monto corresponde a un componente del precio conocido como ACPV, con lo cual se busca evitar que el precio final del combustible continúe aumentando en las estaciones de servicio.

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La UNAH aclara que esta medida “El apoyo no es una rebaja. Sirve para que el precio no siga subiendo. Si no existiera, el diésel estaría hoy más caro”, plantea la universidad en su nota ciudadana.

Impacto de las variaciones

El incremento de los combustibles durante 2026 ha sido considerable. Según los datos recopilados por la UNAH con base en las estructuras de precios de la Secretaría de Energía, el galón de diésel en Tegucigalpa pasó de L84.36 el 5 de enero a L153.53 el 5 de octubre, lo que equivale a un aumento de 82%.

En el caso de la gasolina regular, el incremento fue de 53%, al pasar de L90.14 a L137.92 por galón durante el mismo período.

Estas variaciones no afectan únicamente a quienes tienen vehículo propio. El diésel es el combustible utilizado por gran parte de los buses, taxis, camiones de carga, unidades de reparto, maquinaria agrícola y actividades productivas. Por ello, un aumento en su precio puede trasladarse al costo del transporte público, los fletes, los alimentos y otros bienes de consumo.

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La Universidad Nacional Autónoma de Honduras avanzó a la banda 181-190 en el ranking universitario de América Latina y el Caribe para 2027.

La UNAH advierte que el efecto se siente en distintos puntos de la economía: el transporte de productos desde las zonas de producción hasta los mercados se encarece, sube el costo de movilizar personas y también aumentan los gastos de producción para pequeños y medianos negocios.

En agosto de 2026, los precios de los alimentos y la energía registraban una variación anual de alrededor de 10%, mientras el resto de los precios aumentaba aproximadamente 2.3%, según los datos citados por la institución académica.

El alivio fiscal no se traduce automáticamente en menores costos para toda la población. Para que llegue a las familias que dependen del transporte público o que enfrentan alzas en el precio de los alimentos, se requiere que transportistas, comerciantes y empresas de distribución no trasladen mayores costos a los consumidores.

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Por esta razón, la universidad considera necesario que las autoridades brinden información clara sobre la ejecución de la medida. Entre los datos que deberían publicarse se encuentran la cantidad de galones cubiertos, el gasto efectivo realizado y la fuente de financiamiento utilizada.

UNAH llama a prepararse por la próxima crisis

Para la UNAH, el apoyo de L12.01 por galón de diésel puede ser razonable como respuesta de emergencia, pero Honduras no puede limitarse a reaccionar cada vez que ocurre una nueva escalada internacional en los precios del petróleo.

La institución recuerda que el mundo ya ha enfrentado aumentos en el precio de los combustibles en años como 2008 y 2022. Ante un contexto internacional marcado por tensiones políticas, conflictos y volatilidad económica, considera probable que estos episodios vuelvan a repetirse.

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Advierten que el aumento de la canasta básica en Honduras está vinculado a la inestabilidad de los mercados internacionales. (Foto: Redes sociales)

Entre sus recomendaciones se encuentra que los apoyos sean temporales y tengan una fecha clara de finalización o de revisión. Esto permitiría que las familias, empresas y productores organicen mejor sus gastos y eviten depender de medidas que pueden cambiar de forma repentina.

La UNAH plantea también la necesidad de contar con reglas claras sobre cuándo se aplican los apoyos, a qué sectores se dirigen y de dónde provendrán los recursos para financiarlos.

Un alivio necesario, pero insuficiente

La universidad concluye que el apoyo temporal al diésel puede contribuir a contener presiones sobre el costo de vida, pero advierte que no debe convertirse en la única respuesta del país frente a la volatilidad petrolera.

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El reto, señala, es construir una estrategia de largo plazo que incluya mejores sistemas de transporte público, mayor eficiencia energética, planificación territorial y mecanismos de protección para los sectores más afectados por las alzas de precios.

La recomendación para las familias es tener presente que el apoyo tiene una vigencia de 30 días, vigilar que el pasaje no aumente mientras se mantenga el beneficio y reducir el consumo de combustible mediante el mantenimiento adecuado de los vehículos.