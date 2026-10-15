La multitudinaria Marcha Universitaria Federal en fotos

Estudiantes, docentes y dirigentes se movilizaron masivamente alrededor del Congreso y en distintos puntos del país para exigir que el Gobierno cumpla con la ley de financiamiento

5° Marcha Federal Universitaria - Congreso - Drone
Las universidades encabezan la marcha, acompañados de familias que reclaman la ley de emergencia en discapacidad, y dirigentes políticos
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La quinta movilización federal reúne a estudiantes, docentes y gremios frente al Parlamento
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El Ejecutivo mantiene sin ejecutar la norma que actualiza haberes, becas y partidas según la inflación desde diciembre de 2023
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Miles de personas se desplazan durante toda la jornada hacia plaza Congreso
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Los docentes universitarios denuncian que un cargo testigo cobra $179.452 menos de lo fijado por ley
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Adentro del Congreso, la oposición no logró reunir el tratamiento de la emergencia en discapacidad, el endeudamiento y la mora
5° Marcha Federal Universitaria - Congreso
La 5° Marcha Federal Universitaria llega al Congreso: sueldos congelados y un DNU en la mira
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La imagen de Lionel Messi exhibiendo con orgullo un pin de la UBA, luego de recibir el doctorado honoris causa que le entregó la casa de altos estudios
5° Marcha Federal Universitaria - Congreso
Miles de personas marchan al Congreso para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario
5° Marcha Federal Universitaria - Congreso
Los manifestantes exigen el cumplimiento de la ley, ignorada por el gobierno pese a cinco ratificaciones legislativas
5° Marcha Federal Universitaria - Congreso
Miles de personas se movilizaron para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario
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Aseguran que hay docentes que venden comida y hacen Uber para llegar a fin de mes.
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La brecha entre lo que la ley ordena pagar y lo que el gobierno efectivamente transfiere aparece entre los testimonios
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Durante la marcha numerosos testimonios alertaron por la situación de profesores con décadas de trayectoria que buscan otros ingresos para sobrevivir
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Un profesor de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora relató que sale a manejar para Didi o Uber los fines de semana para llegar a fin de mes.
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Junto al reclamo universitario marcharon familias de personas con discapacidad que denuncian terapias suspendidas y retrocesos en salud.
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Multitudes se movilizaron desde antes del mediodía hacia el Congreso de la Nación
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Una bandera del Movimiento Derecho al Futuro, espacio que impulsa la candidatura a presidente del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, también fue parte de la marcha
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Una parte de la marcha se enfrentó a Gendarmería
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Los manifestantes intentaron derribar las vallas
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Los incidentes comenzaron con piedrazos hacia Gendarmería
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Los manifestantes que se enfrentaron a las autoridades se cubren con chapas o placas resistentes
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El vallado protegía el frente del Congreso
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Las banderas de Argentina estuvieron presentes en la marcha
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Varios trabajadores de prensa con casco durante los incidentes
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Entre los carteles con críticas al Gobierno, algunos rezaban "Las Malvinas son argentinas"
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Columnas de agrupaciones de izquierda comenzaron con los incidentes
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Además de la bandera Argentina, también se veían de Palestina
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Los manifestantes arrojaron fuegos artificiales como proyectiles a las autoridades
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Ricardo Gelpi, rector de la UBA, tomó la palabra en el acto central y cargó con dureza contra el Gobierno
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Las intensas lluvias y los vientos fueron protagonistas en la marcha
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El texto que se leyó en todas las marchas del país apuntó contra el Gobierno y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento
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Fotos: Jaime Olivos, Adrián Escándar, RS Fotos, Gastón Taylor

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