La multitudinaria Marcha Universitaria Federal en fotos

Las universidades encabezan la marcha, acompañados de familias que reclaman la ley de emergencia en discapacidad, y dirigentes políticos
15 Oct, 2026 02:49 p. m.Actualizado: 15 Oct, 2026 05:13 p. m. EST
La quinta movilización federal reúne a estudiantes, docentes y gremios frente al Parlamento El Ejecutivo mantiene sin ejecutar la norma que actualiza haberes, becas y partidas según la inflación desde diciembre de 2023 Miles de personas se desplazan durante toda la jornada hacia plaza Congreso Los docentes universitarios denuncian que un cargo testigo cobra $179.452 menos de lo fijado por ley Adentro del Congreso, la oposición no logró reunir el tratamiento de la emergencia en discapacidad, el endeudamiento y la mora La 5° Marcha Federal Universitaria llega al Congreso: sueldos congelados y un DNU en la mira La imagen de Lionel Messi exhibiendo con orgullo un pin de la UBA, luego de recibir el doctorado honoris causa que le entregó la casa de altos estudios Miles de personas marchan al Congreso para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario Los manifestantes exigen el cumplimiento de la ley, ignorada por el gobierno pese a cinco ratificaciones legislativas Miles de personas se movilizaron para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario Aseguran que hay docentes que venden comida y hacen Uber para llegar a fin de mes. La brecha entre lo que la ley ordena pagar y lo que el gobierno efectivamente transfiere aparece entre los testimonios Durante la marcha numerosos testimonios alertaron por la situación de profesores con décadas de trayectoria que buscan otros ingresos para sobrevivir Un profesor de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora relató que sale a manejar para Didi o Uber los fines de semana para llegar a fin de mes. Junto al reclamo universitario marcharon familias de personas con discapacidad que denuncian terapias suspendidas y retrocesos en salud. Multitudes se movilizaron desde antes del mediodía hacia el Congreso de la Nación Una bandera del Movimiento Derecho al Futuro, espacio que impulsa la candidatura a presidente del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, también fue parte de la marcha Una parte de la marcha se enfrentó a Gendarmería Los manifestantes intentaron derribar las vallas Los incidentes comenzaron con piedrazos hacia Gendarmería Los manifestantes que se enfrentaron a las autoridades se cubren con chapas o placas resistentes El vallado protegía el frente del Congreso Las banderas de Argentina estuvieron presentes en la marcha Varios trabajadores de prensa con casco durante los incidentes Entre los carteles con críticas al Gobierno, algunos rezaban "Las Malvinas son argentinas" Columnas de agrupaciones de izquierda comenzaron con los incidentes Además de la bandera Argentina, también se veían de Palestina Los manifestantes arrojaron fuegos artificiales como proyectiles a las autoridades Ricardo Gelpi, rector de la UBA, tomó la palabra en el acto central y cargó con dureza contra el Gobierno Las intensas lluvias y los vientos fueron protagonistas en la marcha El texto que se leyó en todas las marchas del país apuntó contra el Gobierno y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento
Fotos: Jaime Olivos, Adrián Escándar, RS Fotos, Gastón Taylor