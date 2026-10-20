Vacas sueltas en las calles de Kansas City tras el vuelco de un camión que transportaba 120 cabezas de ganado

El vehículo transportaba entre 120 y 130 animales. Equipos con drones y jinetes participaron en el operativo para recuperar a los animales que recorrieron varios kilómetros (WHAS11).

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La madrugada del domingo 18 de octubre dejó una escena tan insólita como caótica en Kansas City, Misuri: un camión que transportaba unas 120 vacas cayó desde un paso elevado y liberó a decenas de animales en plena ciudad. Algunas murieron en el accidente; otras, en cambio, emprendieron una inesperada recorrida por autopistas, puentes y barrios.

El hecho ocurrió poco antes de las 3 de la mañana, en una curva de la Interestatal 70, sobre la Interestatal 35. El semirremolque volcó, se precipitó sobre un automóvil que circulaba por debajo y su remolque de varios niveles se abrió por el impacto. Tanto el conductor del camión como el del vehículo alcanzado sufrieron heridas leves y fueron atendidos en hospitales locales, reportó Associated Press.

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El sargento Phil DiMartino estimó que entre 45 y 60 reses murieron de forma instantánea en el lugar (Captura de video: WHAS11).

De acuerdo con The New York Times, el sargento Phil DiMartino, del Departamento de Policía de Kansas City, estimó que entre 45 y 60 reses murieron en el acto. Las supervivientes se dispersaron y multiplicaron el desconcierto inicial: provocaron otros accidentes y desencadenaron una cadena de llamados de vecinos que, sorprendidos, alertaban sobre vacas sueltas en distintos puntos de la ciudad.

Durante algunas horas, el ganado joven pareció decidido, sin rumbo ni permiso, a conocer Kansas City por cuenta propia. Varios animales recorrieron kilómetros antes de ser localizados. Hubo avistamientos al otro lado del río Kansas, cerca de Pershing Road y Main Street, junto al complejo Crown Center y en el puente Buck O’Neil, indicó KMBC, afiliada de ABC News.

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Varios animales recorrieron kilómetros hasta alcanzar el puente Buck O'Neil y el complejo Crown Center (Captura de video: WHAS11).

Drones y vaqueros siguieron el rastro de las reses

El accidente se produjo en una jornada marcada por el partido entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, por la Liga Nacional de Fútbol Americano. Mientras la ciudad se preparaba para el encuentro, los carriles de la Interestatal 35 permanecieron cerrados hasta las primeras horas de la tarde del domingo, mientras continuaban las tareas en la zona.

Las autoridades desplegaron drones para rastrear desde el aire a las reses que se habían dispersado por la ciudad. Horas más tarde, empleados de una empresa privada se sumaron al operativo junto con la compañía de transporte y realizaron parte del arreo a caballo, según explicó Michael Hopkins, jefe de batallón del Departamento de Bomberos de Kansas City.

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La búsqueda también tuvo un inesperado refuerzo vecinal. Residentes alertaron a las autoridades sobre la aparición de animales en distintos barrios y algunos incluso se incorporaron al arreo junto a los vaqueros convocados por la Policía de Kansas City. Incluso, uno de los voluntarios llegó en scooter para sumarse a la tarea.

Las autoridades desplegaron drones y jinetes a caballo para rastrear al ganado suelto en las calles (Captura de video: WHAS11).

Uno de los vecinos, que descubrió varias vacas en el patio trasero de su vivienda, bromeó sobre la escena en un reportaje de WHAS11: “Creo que será mejor que les avise a mis hermanos que probablemente no llegaré a tiempo a la iglesia porque tengo vacas en el patio trasero”.

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Aunque la postal de reses sueltas, drones y vecinos improvisados como arreadores aportó una cuota singular a la jornada, Hopkins aclaró en una declaración recogida por Associated Press que el desafío más difícil no fue encontrar a los animales escapados, sino retirar a aquellos que no sobrevivieron.

Para las primeras horas de la tarde del domingo, el sargento DiMartino informó que todas las reses habían sido localizadas.