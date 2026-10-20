Estados Unidos

La máquina con la que Nueva York intenta eliminar las ratas de sus calles sin usar veneno

El Departamento de Parques incorpora BurrowRX, un dispositivo que libera monóxido de carbono dentro de madrigueras ubicadas en alcorques y reduce los riesgos para mascotas, aves y menores

El Departamento de Parques de Nueva York incorpora una máquina de monóxido de carbono contra las ratas (Reuters)
El Departamento de Parques de Nueva York incorpora una máquina de monóxido de carbono contra las ratas (Reuters)
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El Departamento de Parques de Nueva York comenzó a usar una máquina que inyecta monóxido de carbono en las madrigueras de ratas situadas en los alcorques de las veredas.

El equipo, denominado BurrowRX, busca matar a los roedores sin recurrir a venenos, que pueden afectar a aves, mascotas y, potencialmente, a niños.

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El dispositivo dirige el gas hacia los túneles subterráneos después de que los trabajadores identifican y preparan las entradas de las madrigueras.

Danny Hernandez, gerente administrativo de Parques y Recreación, explicó a The New York Times que las ratas “se sienten somnolientas y se quedan dormidas, permanentemente”. El método no pretende expulsarlas: las mata por asfixia en el interior de sus refugios.

La máquina utiliza un aceite para hacer visible el monóxido de carbono, que por sí solo no tiene color ni olor. Esa señal permite a los operarios comprobar por dónde circula el gas.

Varias ratas caminan sobre una acera cerca de bolsas negras de basura apiladas junto a una papelera
El Departamento de Salud evalúa la presencia de plagas mediante inspecciones de inmuebles publicadas en el Portal de Información sobre Ratas (CBS News)

El BurrowRX se aplica en madrigueras de alcorques y no dentro de edificios

La intervención comienza con la limpieza del alcorque y la localización de los orificios que conducen a los túneles. El personal puede sellar parte de esas entradas con espuma expansiva, grava y lana de acero antes de aplicar el gas en las restantes, con el objetivo de que alcance la red subterránea.

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El sistema se dirige a las madrigueras que se forman alrededor de los árboles de las aceras, una de las zonas donde las ratas encuentran refugio.

La ciudad ya había utilizado tácticas similares mediante contratistas privados; ahora el Departamento de Parques incorpora esta herramienta a sus tareas de control, de acuerdo con The New York Times.

La elección del gas responde a los riesgos asociados a los rodenticidas. Hernandez sostuvo que el BurrowRX provoca menos daños indirectos que el veneno, pues evita que otros animales consuman un roedor envenenado o que entren en contacto con cebos tóxicos.

Las denuncias al 311 no permiten calcular la población de ratas

Los avisos por roedores que recibe la línea municipal 311 permiten localizar zonas con actividad, pero no constituyen un recuento de animales ni demuestran por sí solos una reducción de la población.

El indicador tiene limitaciones relevantes. La aplicación para presentar denuncias por roedores estuvo inoperativa durante nueve meses entre 2025 y 2026; además, la disposición a comunicarse con el 311 no es igual en todos los barrios.

Un grupo de ratas recorre un suelo pavimentado con restos de comida dispersos
Las denuncias ciudadanas registradas en la línea municipal 311 no reflejan el tamaño real de la población de roedores en la ciudad (CBS News)

Los cambios en el circuito de información entre agencias municipales también dificultan las comparaciones interanuales.

Caroline Bragdon, directora de intervenciones barriales de los servicios de control de plagas del Departamento de Salud de Nueva York, considera más útil seguir el resultado de las inspecciones de inmuebles.

Tras el repunte de actividad detectado al terminar la pandemia, dijo que la proporción de propiedades que no superan las revisiones “está empezando a bajar”.

El Departamento de Salud realiza inspecciones en respuesta a denuncias y publica sus resultados en un mapa con códigos de colores, el Portal de Información sobre Ratas.

El exalcalde Eric Adams catalogó a las ratas como enemigo público y creó en 2023 un puesto específico para coordinar el combate a las plagas (Reuters)
El exalcalde Eric Adams catalogó a las ratas como enemigo público y creó en 2023 un puesto específico para coordinar el combate a las plagas (Reuters)

El organismo también emplea el llamado índice de ratas para evaluar indicios de actividad y las condiciones que favorecen su presencia en áreas determinadas.

El portal oficial de datos sobre ratones y ratas advierte que los roedores prosperan donde encuentran alimento, refugio y deficiencias en el mantenimiento de las propiedades.

La ciudad combina el control en alcorques con contenedores cerrados para la basura

El BurrowRX es una parte de una estrategia que involucra a varias agencias. Saneamiento busca reducir el acceso de los roedores a los desperdicios mediante el uso de contenedores cerrados; Salud inspecciona los lugares con señales de actividad, y Parques trata las madrigueras detectadas en los alcorques.

Desde hace casi dos años, los comercios y numerosos edificios residenciales deben depositar los residuos en contenedores con tapa, en lugar de dejar bolsas sueltas sobre la acera.

El Departamento de Saneamiento atribuyó parte de la baja en los avisos a esa menor disponibilidad de comida procedente de la basura humana.

Parques creó equipos especializados para los alcorques de la ciudad

Un trabajador junta hojas con un rastrillo cerca de otros operarios frente a un edificio blanco rodeado de árboles
El Departamento de Parques de Nueva York inyecta monóxido de carbono en las madrigueras de los alcorques para asfixiar a las ratas con el equipo BurrowRX (NYC Mayor´s Office/Ed Reed/Mayoral Photography Office)

El Departamento de Parques creó equipos especializados para responder a los avisos sobre ratas en alcorques. La administración municipal informó en 2025 que destinó financiación permanente para contratar a 12 empleados a tiempo completo, bajo la supervisión de exterminadores y un especialista forestal.

La iniciativa se dirige a unos 600.000 alcorques de la ciudad, según el anuncio oficial. La escala de la tarea sigue siendo amplia frente a la cantidad de puntos donde pueden formarse madrigueras.

“Nos llevaría 150 años llegar a cada alcorque de Nueva York”, afirmó el funcionario. La dimensión de la red de madrigueras y la dificultad de medir una población que cambia según el acceso a comida y refugio impiden establecer si la ciudad está ganando la disputa contra los roedores.

El exalcalde Eric Adams había definido a las ratas como el “enemigo público número uno” y, en 2023, creó un puesto específico para coordinar la respuesta municipal.

La responsable designada dejó la administración en 2025, mientras las agencias mantuvieron los programas de inspección, manejo de residuos y control directo de madrigueras.

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