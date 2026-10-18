Estados Unidos

Marco Rubio afirmó que Donald Trump suspendió las sanciones contra Rusia para “analizar” su impacto en la economía mundial

El secretario de Estado dijo que el presidente tomó la decisión para medir las consecuencias en Estados Unidos y el mundo, tras dejar sin aplicación la Ley Graham aprobada por el Congreso norteamericano

Antes de viajar hacia Uzbekistán e India, Marco Rubio se refirió a la suspensión de las sanciones contra Rusia (REUTERS/Kylie Cooper)
Antes de viajar hacia Uzbekistán e India, Marco Rubio se refirió a la suspensión de las sanciones contra Rusia (REUTERS/Kylie Cooper)
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El presidente Donald Trump suspendió temporalmente las medidas contra Rusia para que Estados Unidos evalúe su impacto sobre la economía mundial y la propia, según explicó este sábado por la noche el secretario de Estado Marco Rubio. La medida bloqueó una ley aprobada por el Congreso que buscaba aumentar la presión sobre Moscú por la guerra en Ucrania y fue recibida con satisfacción por el Kremlin, mientras Kiev la consideró un beneficio para Vladimir Putin.

“El presidente quiere tomar el período de 60 días para analizar qué significará imponer tanto sanciones como aranceles para la economía mundial e incluso para la economía estadounidense”, comentó el jefe de la diplomacia norteamericana antes de partir rumbo a Uzbekistán e India.

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Asimismo, indicó que las restricciones previstas involucraban a varios países y no solamente a Rusia. La norma suspendida llevaba el nombre de su promotor, el fallecido senador republicano Lindsey Graham, defensor de la causa ucraniana.

Volodimir Zelenski reclamó el viernes en Bruselas más de USD 70.000 millones para financiar el esfuerzo bélico ucraniano en 2027. El pedido expuso el deterioro de la relación con Washington desde el acuerdo entre Trump y Putin para que Rusia suministre diésel a los mercados estadounidense y mundial a cambio de un alivio de las sanciones.

Donald Trump suspendió las sanciones del Congreso de EEUU contra Rusia por “interés nacional”
Donald Trump suspendió las sanciones del Congreso de EEUU contra Rusia por “interés nacional”

La Ley Graham autorizaba al mandatario a imponer aranceles de hasta el 100% a los principales compradores de petróleo y gas rusos, entre ellos India y China. También alcanzaba a Putin, otros altos funcionarios, el sector de Defensa y la llamada flota fantasma de petroleros que Moscú utiliza para sortear las sanciones occidentales.

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El retroceso de Trump ocurre a pocas semanas de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en un contexto de descontento por el aumento de los precios de los combustibles asociado a la guerra en Irán. El presidente republicano busca conservar la mayoría de su partido en el Congreso.

En la orden ejecutiva firmada dos días antes de la entrada en vigor de la ley, Trump invocó los intereses nacionales de Estados Unidos. El texto establece: “Dejo sin efecto la aplicación de tales sanciones, restricciones y derechos previstos en la Ley Graham”.

Moscú celebró la medida a través de Kirill Dmitriev, emisario de Putin que participó en conversaciones con los representantes estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner sobre el futuro de la guerra. Dmitriev calificó la suspensión como “un momento importante y realmente histórico”.

Zelensky reaccionó en redes sociales luego de conocerse la orden de Trump. “En Estados Unidos se tomó lamentablemente la decisión de desestimar por completo la Ley Lindsey Graham, que debía ejercer una presión eficaz sobre Rusia para terminar esta guerra. Esa ley podría haber ayudado enormemente, ¡y todavía puede!”, escribió.

Zelensky expresó su descontento con la decisión de Trump sobre Rusia (Europa Press)
Zelensky expresó su descontento con la decisión de Trump sobre Rusia (Europa Press)

Por su parte, las fuerzas ucranianas reanudaron los ataques contra refinerías rusas como respuesta a los bombardeos cada vez más frecuentes de Moscú, en particular contra Kiev. Esa ofensiva irritó a Trump, mientras Kiev denunció restricciones al uso de los servicios satelitales de SpaceX, la empresa de Elon Musk, considerados indispensables para su defensa frente a los proyectiles rusos.

En Bruselas, Zelensky evitó cuestionar de forma directa a Washington y señaló que su equipo mantenía conversaciones con negociadores estadounidenses para una posible reunión en los próximos días. El presidente saliente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que era prematuro precisar una suma para la asistencia europea, aunque aseguró que los aliados “no abandonarán” a Kiev.

El senador republicano Thom Tillis, que dejará su cargo en enero, publicó su postura en X después de la decisión presidencial. “Es más que irresponsable”, escribió.

Ted Cruz, otro senador republicano de alto rango, declaró a Fox News que la anulación de las sanciones aprobadas por el Congreso en septiembre fue “un error”. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, afirmó: “Trump acaba de darle a Putin el mejor regalo de cumpleaños que recibirá este año”.

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