Estados Unidos

Una pareja enfrenta cargos de homicidio por la muerte de sus hijos en un incendio de casa rodante en Texas

Matthew Chambers y Meaghan Herrod fueron arrestados por el fuego que mató a una niña de 3 años y un niño de 4 en el condado de Liberty, donde ambos tenían antecedentes con el Servicio de Protección de Menores

Fotografía policial de Matthew Chambers a la izquierda y de Meaghan Herrod a la derecha sobre un fondo azul
Matthew Allen Chambers y Meaghan Michelle Herrod enfrentan dos cargos de homicidio doloso tras la muerte de sus hijos en Liberty, Texas (ABC13 Houston)
Guardar

Dos meses después del incendio de una casa rodante en el condado de Liberty, Texas, que costó la vida a dos niños pequeños, sus padres fueron arrestados y enfrentan dos cargos de homicidio doloso cada uno, según informó la Oficina del Mariscal de Incendios del condado, citada por ABC13 News.

Padres arrestados dos meses después del incendio

Matthew Allen Chambers, de 39 años, y Meaghan Michelle Herrod, de 30, fueron detenidos el viernes 9 de octubre sin incidentes y trasladados a la cárcel del condado de Liberty. La tragedia ocurrió el 11 de agosto, cuando bomberos del Departamento de Bomberos de Cleveland respondieron a una llamada de emergencia cerca de County Road 3819 y la Autopista 59 Sur. Al llegar, encontraron la casa rodante completamente en llamas.

PUBLICIDAD

Tras sofocar el incendio, los rescatistas hallaron dentro del vehículo los cuerpos de una niña de 3 años y un niño de 4 años. El abuelo de los pequeños confirmó a ABC13 que eran hermanos. La propiedad albergaba varias casas rodantes y viviendas móviles donde residían familiares y amigos de la familia.

La llamada de emergencia que activó el operativo advirtió que había personas posiblemente atrapadas dentro del vehículo. Al arribar, los bomberos hallaron la estructura completamente envuelta en llamas y con signos de colapso inminente, pero aún así ingresaron. Los cuerpos de los niños fueron trasladados a la Oficina del Médico Forense del condado de Jefferson, donde se realizaron autopsias para determinar las causas de muerte.

PUBLICIDAD

Los restos quemados de una casa rodante permanecen acordonados con cinta amarilla junto a tres oficiales de policía
Las autopsias practicadas en el condado de Jefferson confirmaron el deceso de los hermanos Skylar Jane, de 3 años, y Maverick, de 4 (ABC13 Houston)

En el momento del siniestro, los equipos de emergencia no encontraron a los padres en el lugar. Las autoridades trabajaron durante semanas para determinar su paradero exacto y su responsabilidad en los hechos. El jefe de bomberos de Cleveland, Sean Anderson, declaró que ambos “estaban en el área del incendio en ese momento”, aunque precisó que esa circunstancia formaba parte de la investigación.

Antecedentes penales de Chambers por poner en peligro a un menor

La investigación conjunta de la Oficina del Mariscal de Incendios, la Oficina del Sheriff y la Fiscalía del Distrito del condado de Liberty derivó en los cargos de homicidio doloso. “Durante el curso de la investigación en la escena y las entrevistas posteriores, la información recabada llevó a que los padres fueran imputados por homicidio doloso, dos cargos cada uno”, indicó la Oficina del Mariscal de Incendios en un comunicado citado por ABC13.

El historial de Chambers con la justicia agrega peso al caso. Registros judiciales dan cuenta de que, en 2016, se declaró culpable de un cargo de poner en peligro a un menor: según los documentos, mientras viajaba en un vehículo en movimiento con un niño menor de 15 años, fumó marihuana sintética en un auto cerrado hasta perder el conocimiento.

Historial de ambos padres con el Servicio de Protección de Menores

El Departamento de Servicios para Familias y Protección de Texas (DFPS) confirmó que Chambers y Herrod tienen historia previa con la agencia. “La señora Herrod y el señor Chambers tienen antecedentes con el Servicio de Protección de Menores”, señaló un vocero del DFPS a ABC13, y agregó que los detalles adicionales quedarán disponibles una vez que la investigación interna concluya en un informe de fatalidad infantil.

Un camión de bomberos rojo estacionado en un camino rodeado de árboles cerca de una cerca de madera
Los bomberos del Departamento de Cleveland hallaron la casa rodante consumida por las llamas el 11 de agosto cerca de la Autopista 59 Sur (ABC13 Houston)

Familiares que hablaron de forma anónima con medios locales indicaron que Chambers y Herrod habían salido a visitar otra vivienda de la propiedad en el momento en que el fuego se desató, dejando a los niños solos en la casa rodante.

Las autoridades no precisaron oficialmente la causa del incendio, que aún está bajo investigación. Los niños fallecidos fueron identificados como Skylar Jane, de 3 años, y Maverick, de 4. Tampoco se informó cuándo la pareja deberá comparecer nuevamente ante la justicia.

Chambers y Herrod permanecen detenidos con una fianza de USD 1 millón cada uno, equivalentes a USD 500.000 por cada cargo de homicidio.

Temas Relacionados

IncendioTexashomicidios dolososEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Huntington Beach cerró 3,2 kilómetros de costa tras un reporte creíble de un tiburón blanco “agresivo”

Las autoridades ordenaron prohibir el ingreso al agua entre Seapoint Street y el muelle municipal, luego de que una persona dedicada al surf observara al animal girando cerca de la orilla

Huntington Beach cerró 3,2 kilómetros de costa tras un reporte creíble de un tiburón blanco “agresivo”

Wall Street sufrió su peor jornada desde julio tras el informe sobre la inflación en Estados Unidos

El S&P 500 cedió 1,1% y acumuló cinco bajas en seis ruedas, mientras el índice Nasdaq retrocedió 1,9% arrastrado por las compañías ligadas a la inteligencia artificial y el Dow Jones perdió 0,1%

Wall Street sufrió su peor jornada desde julio tras el informe sobre la inflación en Estados Unidos

El Departamento de Justicia ordenó a California revisar sus padrones y separar las boletas de presuntos votantes no ciudadanos

La orden concede 48 horas a las autoridades estatales y del condado de Los Ángeles para verificar la condición de las personas incluidas en un listado elaborado por el Gobierno federal

El Departamento de Justicia ordenó a California revisar sus padrones y separar las boletas de presuntos votantes no ciudadanos

Tres cadenas de supermercados de Estados Unidos sufren una interrupción digital por un incidente cibernético

Food Lion, Stop & Shop y Hannaford mantienen inactivos sus portales y aplicaciones, mientras los locales, farmacias y estaciones de servicio continúan atendiendo con normalidad

Tres cadenas de supermercados de Estados Unidos sufren una interrupción digital por un incidente cibernético

Nueva York es el estado más caro de Estados Unidos para tener vida social: cuánto cuesta salir

Un relevamiento que cruzó precios de restaurantes, bares, cines y transporte con el ingreso neto disponible en 48 estados ubicó a Nueva York como el lugar más oneroso del país

Nueva York es el estado más caro de Estados Unidos para tener vida social: cuánto cuesta salir

TECNO

La fórmula exacta para pedirle a la IA que haga resúmenes precisos de cualquier PDF o documento largo

La fórmula exacta para pedirle a la IA que haga resúmenes precisos de cualquier PDF o documento largo

Lista de novedades para iPhone que llegarían con la actualización iOS 27.2

Por qué Apple no puede vender su pantalla HomeView en la Unión Europea

Nvidia afirma que la IA consume solo el 70% de energía de los centros de datos: para qué se utiliza el resto

Filtran nuevas imágenes de GTA 6 con escenas de las misiones finales y deportes

ENTRETENIMIENTO

Machine Gun Kelly desmiente un post viral sobre Megan Fox y su ruptura

Machine Gun Kelly desmiente un post viral sobre Megan Fox y su ruptura

Celine Dion ahora es una muñeca: así luce la figura inspirada en su icónica actuación en los Oscar

Escala la pelea de Kelly Clarkson con una tienda de arte en Nueva York: un video de seguridad sale a la luz

Billy Crystal confiesa que perdió la confianza en Dios tras la muerte de Rob Reiner

James Spader vuelve como Ultron a 11 años de ‘Los Vengadores 2′: esto lo convenció de regresar a Marvel

MUNDO

Tras la cirugía, el papa León XIV celebró una misa en el hospital Gemelli

Tras la cirugía, el papa León XIV celebró una misa en el hospital Gemelli

El Gobierno búlgaro consideró probable que Rusia atacara con drones a cuatro buques en el mar Negro

Dos de cada tres personas con hambre extrema viven en solo diez países

Por qué un gorrión puede posarse sin riesgo donde un halcón podría sufrir una descarga letal

Volodimir Zelensky acusó a Rusia de no tener “ningún interés en la paz” en su visita a Londres