Una pareja enfrenta cargos de homicidio por la muerte de sus hijos en un incendio de casa rodante en Texas

Matthew Allen Chambers y Meaghan Michelle Herrod enfrentan dos cargos de homicidio doloso tras la muerte de sus hijos en Liberty, Texas (ABC13 Houston)

Guardar

Dos meses después del incendio de una casa rodante en el condado de Liberty, Texas, que costó la vida a dos niños pequeños, sus padres fueron arrestados y enfrentan dos cargos de homicidio doloso cada uno, según informó la Oficina del Mariscal de Incendios del condado, citada por ABC13 News.

Padres arrestados dos meses después del incendio

Matthew Allen Chambers, de 39 años, y Meaghan Michelle Herrod, de 30, fueron detenidos el viernes 9 de octubre sin incidentes y trasladados a la cárcel del condado de Liberty. La tragedia ocurrió el 11 de agosto, cuando bomberos del Departamento de Bomberos de Cleveland respondieron a una llamada de emergencia cerca de County Road 3819 y la Autopista 59 Sur. Al llegar, encontraron la casa rodante completamente en llamas.

PUBLICIDAD

Tras sofocar el incendio, los rescatistas hallaron dentro del vehículo los cuerpos de una niña de 3 años y un niño de 4 años. El abuelo de los pequeños confirmó a ABC13 que eran hermanos. La propiedad albergaba varias casas rodantes y viviendas móviles donde residían familiares y amigos de la familia.

La llamada de emergencia que activó el operativo advirtió que había personas posiblemente atrapadas dentro del vehículo. Al arribar, los bomberos hallaron la estructura completamente envuelta en llamas y con signos de colapso inminente, pero aún así ingresaron. Los cuerpos de los niños fueron trasladados a la Oficina del Médico Forense del condado de Jefferson, donde se realizaron autopsias para determinar las causas de muerte.

PUBLICIDAD

Las autopsias practicadas en el condado de Jefferson confirmaron el deceso de los hermanos Skylar Jane, de 3 años, y Maverick, de 4 (ABC13 Houston)

En el momento del siniestro, los equipos de emergencia no encontraron a los padres en el lugar. Las autoridades trabajaron durante semanas para determinar su paradero exacto y su responsabilidad en los hechos. El jefe de bomberos de Cleveland, Sean Anderson, declaró que ambos “estaban en el área del incendio en ese momento”, aunque precisó que esa circunstancia formaba parte de la investigación.

Antecedentes penales de Chambers por poner en peligro a un menor

La investigación conjunta de la Oficina del Mariscal de Incendios, la Oficina del Sheriff y la Fiscalía del Distrito del condado de Liberty derivó en los cargos de homicidio doloso. “Durante el curso de la investigación en la escena y las entrevistas posteriores, la información recabada llevó a que los padres fueran imputados por homicidio doloso, dos cargos cada uno”, indicó la Oficina del Mariscal de Incendios en un comunicado citado por ABC13.

PUBLICIDAD

El historial de Chambers con la justicia agrega peso al caso. Registros judiciales dan cuenta de que, en 2016, se declaró culpable de un cargo de poner en peligro a un menor: según los documentos, mientras viajaba en un vehículo en movimiento con un niño menor de 15 años, fumó marihuana sintética en un auto cerrado hasta perder el conocimiento.

Historial de ambos padres con el Servicio de Protección de Menores

El Departamento de Servicios para Familias y Protección de Texas (DFPS) confirmó que Chambers y Herrod tienen historia previa con la agencia. “La señora Herrod y el señor Chambers tienen antecedentes con el Servicio de Protección de Menores”, señaló un vocero del DFPS a ABC13, y agregó que los detalles adicionales quedarán disponibles una vez que la investigación interna concluya en un informe de fatalidad infantil.

PUBLICIDAD

Los bomberos del Departamento de Cleveland hallaron la casa rodante consumida por las llamas el 11 de agosto cerca de la Autopista 59 Sur (ABC13 Houston)

Familiares que hablaron de forma anónima con medios locales indicaron que Chambers y Herrod habían salido a visitar otra vivienda de la propiedad en el momento en que el fuego se desató, dejando a los niños solos en la casa rodante.

Las autoridades no precisaron oficialmente la causa del incendio, que aún está bajo investigación. Los niños fallecidos fueron identificados como Skylar Jane, de 3 años, y Maverick, de 4. Tampoco se informó cuándo la pareja deberá comparecer nuevamente ante la justicia.

Chambers y Herrod permanecen detenidos con una fianza de USD 1 millón cada uno, equivalentes a USD 500.000 por cada cargo de homicidio.