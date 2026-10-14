Detroit alcanzó 30,6 ℃ y rompió un récord de 1975

El área metropolitana de Detroit registró una máxima de 30,6 ℃ el 13 de octubre y superó la marca histórica de 1975

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El área metropolitana de Detroit registró el martes 13 de octubre una temperatura máxima de 30,6 ℃, una marca que estableció un nuevo récord diario y que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, superó por 2,2 ℃ el registro previo de 1975.

El dato fue confirmado en el aeropuerto Detroit Metropolitan Wayne County, uno de los puntos de referencia climática de la región. La temperatura excedió los 28,3 ℃ que habían quedado anotados el 13 de octubre de 1975 y extendió una jornada de calor fuera de lo habitual para mediados de otoño en el sureste de Míchigan.

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La señal de calor se manifestó en otras localidades. The Detroit News informó que Flint llegó a 28,9 ℃, también por encima de su récord anterior para la fecha. En tanto, Taylor alcanzó 31,7 ℃, mientras que Warren, Macomb Township, Livonia, Rochester Hills y Troy registraron 30,6 ℃.

Detroit superó una marca que llevaba vigente desde 1975

Otras localidades del sureste de Míchigan, como Flint y Taylor, también establecieron nuevos récords de temperatura

El reporte climático diario del Servicio Meteorológico Nacional consignó una máxima de 30,6 ℃ a las 14.56, hora local. El promedio histórico de temperatura máxima para ese día en Detroit se ubica en 17,2 ℃, por lo que la diferencia fue de 13,4 ℃ por encima de lo habitual.

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La mínima diaria, de 19,4 ℃, también se mantuvo elevada en relación con los valores de referencia. El organismo meteorológico indicó que la normal climática de la mínima para el 13 de octubre es de 7,2 ℃.

Con el nuevo dato, Detroit alcanzó 30,6 ℃ en la fecha más tardía del año desde que existen registros para ese umbral, tal como señaló CBS Detroit. La ciudad cuenta con una serie de observaciones meteorológicas que se remonta a 1874, según el documento oficial.

El fenómeno se produjo luego de una noche con temperaturas cercanas a 21,1 ℃, una condición que limitó el enfriamiento habitual previo al amanecer. A eso se sumó una jornada despejada, con una amplia presencia de sol durante las horas de mayor calentamiento.

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Los vientos del sudoeste impulsaron aire cálido hacia Míchigan

La circulación de vientos del sudoeste transportó aire cálido hacia la región por la combinación de dos sistemas de presión

El meteorólogo Alex Manion, de la oficina regional del Servicio Meteorológico Nacional en White Lake, explicó a The Detroit News que el episodio respondió a la interacción entre un sistema de alta presión situado sobre el sur de Estados Unidos y una baja presión al norte de Detroit.

“Cuando se produce una configuración como esta, los vientos del sudoeste llevan aire cálido, propio del verano, hacia el sureste de Míchigan”, afirmó Manion al diario estadounidense. Esa circulación favoreció el ascenso de las temperaturas en buena parte del área metropolitana.

Los análisis de pronóstico del organismo ya habían anticipado que los vientos del sur y sudoeste sostendrían la llegada de aire cálido. También señalaron que el cielo despejado durante el período de mayor radiación solar aumentaba las posibilidades de quebrar el récord diario.

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En Flint, el termómetro llegó a 28,9 ℃, un grado Fahrenheit por encima de la anterior máxima de 28,3 ℃ registrada en 1975. En Saginaw, donde la marca histórica para el 13 de octubre es de 30 ℃, las previsiones habían contemplado temperaturas elevadas, aunque el récord no fue superado.

Un frente frío llevará temperaturas más propias del otoño

La situación comenzará a cambiar con el avance de un frente frío sobre Míchigan. Manion aseguró que las máximas no deberían pasar de 21,1 ℃ el miércoles, después de una noche en la que los registros podrían descender hasta 15 ℃.

Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional contemplan lluvias entre el miércoles y el viernes. Un segundo frente, más intenso, podría provocar un descenso mayor hacia el sábado, cuando las temperaturas mínimas podrían ubicarse cerca de 0 ℃ durante la madrugada.

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El meteorólogo sostuvo que el salto entre una tarde récord y condiciones cercanas al congelamiento resulta posible durante octubre. “Los récords son récords por una razón, son inusuales”, aseguró. Sin embargo, añadió que la alternancia entre aire cálido y frío forma parte de la variabilidad propia de ese mes.

Para el fin de semana, el pronóstico prevé cielo despejado y máximas cercanas a 12,8 ℃ el sábado y 16,7 ℃ el domingo, con valores más próximos a los esperados para la estación.