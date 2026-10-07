Estados Unidos

Universidades de Estados Unidos bajan sus matrículas para atraer estudiantes: qué precios ofrecen

Instituciones educativas reducen el costo publicado de sus carreras ante el endeudamiento y las dudas sobre el rendimiento económico de una formación tradicional de cuatro años

Las universidades privadas de Estados Unidos implementan reducciones directas en sus matrículas publicadas para competir por nuevos estudiantes (REUTERS/Faith Ninivaggi)
Las universidades privadas de Estados Unidos implementan reducciones directas en sus matrículas publicadas para competir por nuevos estudiantes (REUTERS/Faith Ninivaggi)
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Las universidades privadas de Estados Unidos empezaron a bajar de forma directa sus precios publicados para competir por nuevos alumnos.

La estrategia, conocida como reducción de matrículas o tuition reset, busca que el arancel visible se parezca más al monto que las familias terminan pagando después de becas y descuentos, en un contexto de dudas sobre el costo y la utilidad económica de una carrera de cuatro años.

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El recorte más amplio entre los casos anunciados corresponde a la University of Tulsa, en Oklahoma: desde el otoño de 2027, la matrícula y los cargos pasarán de USD 54.000 a USD 25.000.

La reducción será de USD 29.000, equivalente al 53,7 % del precio actual. La universidad prevé que la medida eleve entre 10 % y 12 % la inscripción de estudiantes de primer año y transferidos, de acuerdo con Fox Business.

Cientos de jóvenes con camisetas azules están reunidos en un jardín llano frente a un edificio de piedra con una torre central
La University of Tulsa en Oklahoma prevé reducir su arancel a USD 25.000 a partir de 2027 para elevar la inscripción de alumnos (@utulsa)

Emory &amp; Henry redujo su arancel a la mitad y registró una cohorte récord

La Emory & Henry University, en Virginia, aplicó este año académico una rebaja cercana al 50 % para sus carreras de grado.

Su precio de lista pasó de USD 40.000 a USD 19.900. Antes ofrecía becas al mérito de hasta USD 23.000 para reducir el costo final; con el nuevo esquema, mantuvo ayudas de hasta USD 5.000 y cubre la matrícula de determinados residentes de Virginia que cumplen los requisitos de ingresos.

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La decisión coincidió con un crecimiento de los ingresantes. En agosto, 492 estudiantes habían realizado el depósito para comenzar en otoño, casi 30 % más que la cohorte de 2025 y la mayor cifra en los 190 años de la institución.

La presidenta de la universidad, Louise “Lou” Fincher, explicó el objetivo de la reforma en declaraciones a Fox Business: “En última instancia, queríamos que nuestro arancel publicado reflejara mejor el costo real de una educación en Emory & Henry”.

Vista elevada de un edificio con columnas de estilo clásico, escaleras de piedra, senderos, zonas verdes con árboles y personas caminando
La Emory & Henry University de Virginia redujo su arancel a USD 19.900 y alcanzó la mayor cohorte de ingresantes en sus 190 años de historia (Captura de video Emory & Henry University)

Cinco instituciones preparan nuevos recortes para el otoño de 2027

Además de Tulsa, al menos otras cuatro universidades anunciaron bajas de precios para el ciclo 2027-2028. La Concordia University, St. Paul, de Minnesota, recortará USD 5.500 su matrícula presencial de grado, que quedará en USD 21.700.

La institución ya había reducido su precio 33 % en 2013; desde entonces, su inscripción tradicional de grado aumentó más de 70 %, según Wealth Management.

Un cartel azul con el texto Concordia University, una campana con cruz, arbustos podados con las letras CSP, abetos y flores
La Concordia University de Minnesota aplicará una nueva baja de precios tras elevar un 70 % su matrícula presencial desde su anterior recorte en 2013 (@concordiastpaul)

El rector académico y director de operaciones de Concordia, Eric LaMott, sostuvo que el precio exhibido puede desalentar postulaciones antes de que los jóvenes conozcan las opciones de ayuda económica.

“El precio de lista de una carrera universitaria suele impedir que muchos estudiantes consideren siquiera postularse”, afirmó a Fox Business. La universidad llamó a su nueva etapa Tuition Reset 2.0.

El Carroll College, situado en Helena, Montana, también modificará su estructura de precios. Desde el otoño de 2027, bajará 40 % su matrícula y eliminará los cargos generales para alumnos de grado: el costo total publicado será de USD 26.800, frente a los USD 44.712 actuales.

Fachada de un edificio de piedra vista a través de ramas de árboles con hojas verdes y rojizas bajo el cielo azul
El Carroll College eliminará los cargos generales y bajará un 40 por ciento su arancel total publicado a partir de 2027 (@CarrollCollege)

Hasta ahora, la institución reducía el precio efectivo mediante ayuda financiera equivalente, en promedio, a cerca de 66 % del arancel de lista.

“Demasiados estudiantes descartaban Carroll antes de visitar el campus, reunirse con un asesor de admisiones o conocer la ayuda financiera porque el precio publicado parecía inalcanzable”, señaló Erik Rose, vicepresidente asociado de inscripción de Carroll College, al medio. “Estamos cambiando eso con un precio más claro y transparente”.

Otros dos casos previstos para 2027 son el Coe College, en Iowa, que pasará de USD 58.780 a USD 31.850, y la Prescott College, en Arizona, que ya redujo 55,8 % la matrícula presencial de grado, de USD 33.960 a USD 15.000.

Las universidades buscan reducir la brecha entre el precio anunciado y el costo final

Estas rebajas responden, en parte, a un sistema en el que muchas universidades privadas fijaron aranceles altos y luego aplicaron descuentos individuales mediante becas.

La menor confianza en el retorno económico de los títulos universitarios de cuatro años impulsa a las autoridades académicas a ofrecer tarifas más transparentes (REUTERS/Faith Ninivaggi)
La menor confianza en el retorno económico de los títulos universitarios de cuatro años impulsa a las autoridades académicas a ofrecer tarifas más transparentes (REUTERS/Faith Ninivaggi)

El resultado podía confundir a las familias: el precio de lista condicionaba la percepción de accesibilidad incluso cuando la ayuda financiera reducía de forma marcada el desembolso final.

El presidente de la Cornerstone University, Gerson Moreno-Riaño, vinculó el fenómeno con la pérdida de confianza de las familias en el retorno de una carrera universitaria.

“Las universidades ahora reducen cada vez más sus aranceles porque las familias tienen poca confianza en el valor de una educación universitaria”, afirmó a Fox Business.

Cornerstone, ubicada en Míchigan, redujo previamente 22 % su matrícula hasta USD 22.000 y congeló ese valor. La institución lanzó además SOAR, una carrera y plataforma diseñada en primer término para teléfonos móviles.

Moreno-Riaño sostuvo que, con menos estudiantes potenciales, alternativas a la formación presencial de cuatro años y un mayor examen sobre el costo de los títulos, las universidades deben competir con precios comprensibles y resultados verificables.

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