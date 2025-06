Soldado estadounidense murió y otro resultó herido en accidente durante entrenamiento con un helicóptero

Un accidente en Fort Campbell, en la frontera entre Kentucky y Tennessee, dejó un soldado muerto y otro herido en una práctica. (REUTERS/Bryan Woolston/File Photo)

Un accidente durante un ejercicio de entrenamiento en Fort Campbell, ubicado en la frontera entre Kentucky y Tennessee, resultó en la muerte de un soldado y dejó a otro herido el miércoles por la noche, según informaron las autoridades del puesto militar.

Según informó The Associated Press (AP), el incidente, relacionado con un helicóptero, ocurrió alrededor de las 19:00 horas (hora local) en el área de entrenamiento de la base, y actualmente se encuentra bajo investigación.

De acuerdo con un comunicado emitido por la 101.ª División Aerotransportada (Asalto Aéreo), el soldado herido fue trasladado al Hospital Comunitario del Ejército de Blanchfield, donde se encuentra en condición estable.

Autoridades mantienen en privado la identidad de los soldados mientras el gobernador de Kentucky lamenta su muerte

Las autoridades de la base enviaron al militar herido al hospital comunitario del ejército, donde se encuentra estable. (REUTERS/Bryan Woolston)

Hasta el momento, no se han revelado las identidades de los militares involucrados. Los servicios de emergencia respondieron de inmediato al lugar del accidente, pero no se han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron a la tragedia en el área de entrenamiento militar según la información publicada por The Associated Press (AP).

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, expresó sus condolencias durante una actualización del Equipo Kentucky el jueves. “Hemos perdido a un militar en Fort Campbell. Todos estamos de luto por su familia. Esperamos que todos los acompañen en sus oraciones”, declaró Beshear.

Beshear también destacó el compromiso de los soldados con el servicio al país. “No importa cómo suceda, cuando perdemos a alguien que se ha comprometido a servir a nuestro país, sé que duele a esa familia, pero debería dolernos a todos”, añadió.

Otros líderes locales también lamentaron la pérdida del soldado estadounidense

El senador Craig Richardson reflexionó sobre los riesgos silenciosos del entrenamiento y recordó a los héroes caídos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el senador estatal de Kentucky, Craig Richardson, también lamentó la pérdida y subrayó los riesgos inherentes al entrenamiento militar. “Esta tragedia es un solemne recordatorio de que los peligros que enfrentan nuestras fuerzas armadas no se limitan a campos de batalla distantes”, afirmó Richardson en un comunicado. “El llamado al servicio conlleva riesgos en casa, durante el entrenamiento, la preparación y la disponibilidad silenciosa”, agregó.

El alcalde de Hopkinsville, James R. Knight, Jr., se unió a las expresiones de condolencia, extendiendo su pésame a las familias afectadas. “En nombre de la ciudad de Hopkinsville, expreso mi más sentido pésame a la familia del militar que perdió la vida en el incidente aéreo de anoche. Nuestros pensamientos también están con el soldado herido y oramos por su completa recuperación”, escribió Knight en una publicación en redes sociales.

El papel de la base militar en la que se llevó a cabo el incidente del miércoles en la noche

Fort Campbell, hogar de la 101.ª División Aerotransportada, es clave para la preparación de fuerzas armadas estadounidenses. (REUTERS/Bryan Woolston)

De acuerdo con The Associated Press (AP), el extenso puesto militar de Fort Campbell, hogar de la 101.a División Aerotransportada, es conocido por su papel clave en la preparación y despliegue de tropas. Este accidente puso en manifiesto los riesgos que enfrentan los soldados incluso fuera de los escenarios de combate.

“Este soldado es llorado no solo por Kentucky, sino por una nación que debe su libertad al servicio desinteresado de hombres y mujeres como ellos”, señaló Richardson, quien reiteró el apoyo de la comunidad a las fuerzas armadas.

La investigación sobre el incidente continúa en curso, y las autoridades no han ofrecido más detalles sobre las causas del accidente ni sobre el tipo de helicóptero involucrado. Mientras tanto, la comunidad de Fort Campbell y las familias de los soldados afectados enfrentan el impacto de esta pérdida, que resalta los sacrificios realizados por quienes sirven en las fuerzas armadas.