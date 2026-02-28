El Salvador podría enfrentar alzas en precios del petróleo y desafíos diplomáticos tras ofensiva militar en Irán

ARCHIVO: Trump confirma el ataque sobre Irán y anima a los iraníes a “tomar el control de su gobierno”REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo.

La madrugada del 28 de febrero de 2026, fuerzas militares de Estados Unidos e Israel realizaron una ofensiva coordinada contra objetivos estratégicos en Irán, con ataques en Teherán y otras ciudades principales que generaron explosiones y daños visibles en distintos puntos del territorio, según Reuters. El ataque inició una crisis regional en Medio Oriente que generó repercusiones inmediatas en seguridad y economía.

Esta escalada respondió a años de tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel, producto de negociaciones fallidas sobre el programa nuclear iraní, sanciones económicas y amenazas militares recurrentes.

La ofensiva reflejó el nivel más elevado de confrontación reciente, con potencial para alterar el equilibrio de poder regional. En ocasiones anteriores, el Ministerio de Economía de El Salvador había alertado sobre el efecto inmediato que la volatilidad internacional, especialmente la de los precios del petróleo, suele tener en la economía nacional.

Por lo que, el alza inmediata de los precios del petróleo y de combustibles se proyecta como una consecuencia directa que podría elevar los costos en la factura petrolera salvadoreña. El Ministerio de Economía de El Salvador también ha señalado en diferentes ocasiones que esta volatilidad puede encarecer importaciones de energía, transporte y productos básicos.

De momento, los precios de los combustibles en El Salvador para la segunda quincena de febrero de 2026 presentan ligeras variaciones, según la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).

De momento, no se ha divulgado una cifra oficial sobre el impacto en dólares o porcentaje, pero se anticipó un aumento en los costos logísticos y en los seguros internacionales, lo que podría repercutir en las cadenas de suministro y los precios internos del país.

En términos diplomáticos, El Salvador podría recibir presiones para definir su postura institucional en foros multilaterales como la ONU o la OEA. El think tank internacional Instituto Centroamericano de Estudios Estratégicos y la organización social Fundación para el Desarrollo han advertido, en episodios previos, que estos contextos alimentan debates nacionales sobre paz, soberanía y el papel de la intervención extranjera.

Los especialistas consultados por El País consideraron “improbable una ola directa desde Medio Oriente hacia la región centroamericana”. No obstante, el aumento de conflictos globales influye en las tendencias y políticas migratorias de los países latinoamericanos, afectando la gestión de flujos y la definición de prioridades nacionales.

Una columna de humo sobre Teherán después de un "ataque preventivo" de Israel el 28 de febrero de 2026 (AFP)

El cierre del espacio aéreo y la reacción internacional amplificaron la crisis

La ofensiva militar liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán provoca una reacción en cadena: ataques con misiles y drones en la región, cierre de espacios aéreos, desvío de rutas comerciales y condena diplomática de actores como Rusia y la Unión Europea, que criticaron la legitimidad y legalidad internacional de la operación.

El impacto inmediato se tradujo en una profundización de los riesgos de seguridad regional y alteraciones económicas globales.

El presidente Donald Trump justificó la ofensiva en declaraciones recogidas por The Associated Press: “El objetivo principal consiste en eliminar capacidades militares iraníes, destruir arsenales de misiles y evitar el desarrollo de tecnología nuclear con fines bélicos”.

En un contundente discurso, Donald Trump declara una ofensiva militar para "aniquilar" al régimen de Irán, al que califica como un "grupo despiadado de personas muy duras y terribles".

Funcionarios israelíes clasificaron la intervención como un ataque preventivo. El líder supremo Alí Jamenei respondió a The New York Times: “Estamos preparados para defender la soberanía nacional por todos los medios necesarios”.

Tras los ataques iniciales, se reportaron lanzamientos de misiles balísticos y drones contra posiciones israelíes y bases estadounidenses, incluidos sitios cercanos a la base naval estadounidense en Baréin.

La evolución del conflicto se mantiene en seguimiento permanente por parte de cancillerías y organismos internacionales, a la espera de nuevos desarrollos que puedan modificar el escenario geopolítico global y sus derivaciones para países como El Salvador.