rewilding 背后的科学，彻底改变了自然保护的生物恢复策略

在过去的@@ 500万年中，有100万种濒危物种，极端和长期的干旱，灾难性的洪水和火灾，以及大气中二氧化碳的最高浓度，二氧化碳是导致气候变化的主要气体之一。这种惨淡的情景是人类对地球野生动植物和自然生态系统的影响的产物。

数千年前，随着第一批大型鸟类和哺乳动物的灭绝，它开始得到验证，随着新技术的出现，近几个世纪以来情况恶化，并在工业革命后达到了灾难性的程度。在这种情况下，荒野被定位为恢复自然生态系统完整性及其缓解影响地球的环境危机（例如生物多样性丧失、气候变化和流行病的出现）的能力的最有效策略之一。

为了实现这一目标，阿根廷基金会（Fundación Rewilding Argentina）是一群保护主义者和活动家，在其战略盟友汤普金斯保护区的支持下，团结起来，尊重所有物种的内在价值，为保护和恢复我国的自然资源而奋斗了20多年生态系统。 Rewilding 始于 20 世纪 90 年代的阿根廷，道格拉斯和克里斯汀·汤普金斯与阿根廷环保主义者和科学家一起，在伊比利亚埃斯特罗斯建立了这一变革性的愿景。今天，克里斯汀·汤普金斯（Kristine Tompkins）在她帮助组建的阿根廷团队中庆祝自己的遗产，这些团队现在独立于汤普金斯保护组织，继续在该国五个省份工作。

他与这些团队一起经历了25年后的第一步，在科连特斯（Corrientes）灭绝了70年之后，他将建立伊比利亚国家公园 ，并在伊比利亚重新引入美洲虎。 “Rewilding阿根廷基金会超出了我的所有预期。 如今，它已成为一个独立的组织，在国内发展壮大，领导着其他生态系统的独特修复项目，例如巴塔哥尼亚草原、海岸和查科地区，为野生动植物和社区取得了切实成果。” 汤普金斯在接受 Infobae采访时是阿根廷历史上最著名的慈善公司之一，195,094公顷的伊比利亚国家公园的捐赠者，荒野化进程的推动者和环保活动的推动者。

新书《阿根廷的 Rewilding》讲述了伊比利亚项目二十多年的经验，回顾了荒野化的一般历史，并提出了阿根廷和南美这种保护战略的未来愿景（但丁·阿帕萨）

Rewilding 于 2010 年以 Flora y F auna Argentina 的名义成立，是汤普金斯在 1997 年创立的阿根廷保护土地信托基金会的遗产继承人。它的主要项目包括位于科连特斯省的伊比利亚公园（Iberá P ark）-食蚁兽，美洲虎或巨型水獭的重新引入非常突出-查科的 El Imperable国家公园-仅次于亚马逊的南美第二大连续森林；巴塔哥尼亚公园圣克鲁斯（Santa Cruz）对气候影响和密集的土地利用非常敏感，最近的是丘布特的蓝色巴塔哥尼亚。

在完成大学学业后，他开始与以巴塔哥尼亚环境为重点的公司的创始人伊冯·乔纳德（Yvon Chouinard）合作时才 22 岁。他总是与登山者保持联系并冒险登山。随着时间的推移，他开始参加与生物学家和环保主义者的几次讨论，讨论灭绝危机以及保护大片领土以保护大型食肉动物的重要性。“最重要的是，我非常清楚地记得在90年代我们开始创造'rewild'一词的时候。一切都是新的，但 热情和科学知识表明，采取行动是她的责任，” 这位专家说。

在他生命的30年中，他致力于保护和恢复伊比利亚湿地的美丽和生物多样性。“从某种意义上说，他们是一次相当不错的冒险。团队合作，有许多不可思议的人教会了我很多东西，这使我超越了我梦 dream 以求的极限。当你为公益事业工作时，一切皆有可能，尽管发生了气候和环境危机，但尽力而为是值得的。他强调 说，如果没有充满活力的自然，就没有美丽，就没有经济，我们就无法生存。”

他补充说：“汤普金斯保护区的遗产是在陆地上为在阿根廷和智利建立许多公园做出了贡献，这是定位新的自然旅游目的地的工作，使每个人都能体验到与野生动物的一部分和接触的经历，并产生当地的经济从它开始。这也是为了帮助 Rewilding Argentina 成为一个独立的非政府组织，并能够通过帮助恢复其国家的性质向前迈进。”

Rewilding：什么、为什么以及如何

这是一项恢复策略，旨在通过将自然生态系统转变为完整的生态系统（自当今历史时期以来一直居住在其中的物种）和功能性（这些物种的数量足以发挥其生态作用）来恢复自然生态系统的完整性（塞巴斯蒂安纳瓦哈斯)

这个过程在世界上是独一无二的，有两个主要目标：保护生物多样性和生态系统的生态过程，并在尊重自然世界的同时将这些地方变成经济发展的引擎。Rewilding 是扭转肆虐地球的灭绝危机以及缓解气候变化和流行病出现等其他环境危机的基本工具。例如，世界上有几个国家，例如澳大利亚、美国、英国和罗马尼亚等几个欧洲国家以及南非和肯尼亚等几个非洲国家正在大规模实施该计划。但是，为了使 rewilding 的影响具有全球性，各国政府需要参与促进、资助和领导这些计划。

这是一种恢复策略，旨在通过将自然生态系统转变为完整的生态系统（自当今历史以来一直居住在其中的物种）和功能（这些物种的数量足以发挥其生态作用）来恢复自然生态系统的完整性。完整和功能齐全的生态系统提供了支持地球上生命（包括人类生存）的生态系统服务。完整和功能齐全的自然生态系统还为以野生动物观测为基础的自然旅游为基础的地方发展提供了机会，如今，自然旅游已成为多样化社区的 “引擎”。

“健康的生态系统基本上取决于不同物种、岩石、土壤、气候和所有元素的个体之间存在大量相互作用（其中许多仍然未知）。 如果其中一些 “关键部分” 消失了，一切都会开始改变。之所以会产生级联效应，是因为所有事物都是相互关联的。汤普金斯解释说，如果物种灭绝-而且我们知道，自工业时代以来的过去 500 年中，由于人类的行为，灭绝的物种数量有所增加-面对灾难性的变化，生存的机会就会减少。”

这位专家断言：“作为人类，我们依靠整个生态系统继续存在。”“Rewilding 基本上是管理已经灭绝的物种，并确保它们不会再次灭绝的条件。 也就是说，要改变使这些物种处于危险之中的领土，经济和价值的使用。一旦在生态系统中起关键作用的物种回归，就更容易恢复整个生态系统的功能。例如，关键物种是顶级捕食者，例如美洲虎或巨型水獭。”

作为生态恢复的过程，荒野化是复杂的，并且对最终结果有一定程度的不确定性，重点是过程的恢复，而不一定是恢复原始状态（Matías Rebak）

但是，什么是完整的生态系统？在那里进化的所有物种共存的地方，也就是说，它包含了自历史以来居住过的所有物种的种群。但是，恢复生态系统中典型的、因人为原因而灭绝的所有形式的野生动植物是一项艰巨的任务，有时是不可能的，因此必须优先考虑其中一些野生动物。我们知道生态系统中的所有物种都很重要，但是科学指出，对于生态系统的完整性和功能性，有些物种比其他物种更重要，而这些物种就是所谓的关键物种。

我们说，就其丰度而言，一个关键物种会对它所居住的生态系统产生不成比例的影响，因为通过不同的机制，它决定了其他物种的分布（它们居住的地区）和丰度。其中一种机制被称为营养级联。在营养级联中，关键物种从食物链的较高层次起作用（例如，美洲狮等顶级捕食者）影响较低水平（瓜纳科等草食动物，因此还有植被）。美洲狮以瓜纳科为食，以这种方式决定了它的分布和丰度，也决定了瓜纳科消耗的植被的分布和丰度。在营养级联中，在食物链顶端启动的机制自上而下调节生态系统。

科学证据表明，如果处于生态系统较高营养水平的捕食者丢失，就会触发一系列级联反应，对它所属的食物链的较低层次产生影响。这些反应可能导致生态系统失衡，影响其结构和动态，导致系统贫困、更加同质，因此不那么多样化。最危险的是，这些贫困的生态系统复原力较弱，因此更容易受到不良变化的影响，其中许多变化是由人类造成的。

生物多样性与气候之间有着密切的联系，科学界和整个社会越来越认识到这一点：完整而功能齐全的自然生态系统捕获和储存大气中的碳，有助于缓解气候变化（法新社）

生态系统除了完整之外，还必须具有功能性：仅存在关键物种是不够的，但它们还必须有足够的数量存在才能发挥其生态作用。当在一个地区中，一个物种的个体数量减少到最低值时，我们可以说我们正面临功能性或生态灭绝，这种灭绝发生在数量或完全灭绝之前，以所有个体的消失为代表。

换句话说，存在于某个区域的物种中的少数个体并不能确保该物种在生态系统中发挥其作用，生态系统包括不同物种之间的重要相互作用。这就是为什么 rewilding 不仅关心恢复自然系统中没有的关键物种（这个过程被称为重新引入），而且还要增加种群减少的物种的数量（补充过程）。在这两种情况下，只有当缺席或减少是人类活动的结果时，才会继续进行。

值得一提的是，作为生态恢复的过程，荒野是复杂的，对最终结果有一定程度的不确定性，它的重点是恢复过程，而不一定是恢复原始状态。换句话说，一旦工作完成，就有可能无法恢复原始生态系统的某些特征，并且会观察到其中缺少的新特征。

生物多样性与气候之间也存在着密切的联系，科学界和整个社会日益认识到这一点：完整和功能齐全的自然生态系统捕获和储存大气中的碳，有助于缓解气候变化。通过实施重新野生项目，恢复在生态系统中起关键作用的物种以及它们所属的生态相互作用，这种存储容量可以从1.5倍增加到12倍。“动画化碳循环” 这个概念解释了生态系统由于执行荒野项目而导致的碳捕集和封存能力的增加。

过去、现在和未来：在阿根廷实施 rewilding

阿根廷是世界第八大国家，栖息地种类繁多：起伏的稀树草原和温带草原，北部穿过热带雨林，南部是冰封的南极洲（Matías Rebak）

阿根廷是南美动物损失最严重的国家之一， 为成为野生动物发展的领导者提供了难得的机会。 Rewilding Argent ina的生物学家兼保护总监塞巴斯蒂安·迪·马蒂诺（Sebastiándi Martino）在与媒体对话时说：“为此，我们有责任采取行动，不仅要保护剩下的东西，还要恢复我们失去的东西；迫切需要恢复我们的自然环境，即使在我们错误地认为是原始的地方，例如我们国家的国家公园和其他保护区。”

“自2007年以来，我们一直在伊比利亚开展工作，结果非常令人满意，这不仅是因为重新引入和灭绝的物种数量众多，而且还因为已经建造或指定了一个占地750,000公顷的大型自然公园。这两项活动都是在社会和政治上大力支持下进行的。他解释说，如今，阿根廷人非常自豪地说，伊比利亚已经成为美洲无疑最雄心勃勃的多物种再引进项目。”

这位专家说：“阿根廷是一个知识和技术得到开发的国家，人力资源已经得到培训，以实施这一战略。我们已经积累了将工作与人和经济联系起来的知识。我们有机会将它爬到其他地区，就像我们现在在 El Imperable 或巴塔哥尼亚公园所做的那样。这项战略在拉丁美洲基本上还不够发达，毫无疑问，伊比利亚的结果使我们的国家走上了全球保护地图。”

最后，汤普金斯强调：“我相信人类的创业能力和态度。我们喜欢做、发展和行动。这就是为什么我认为我们需要将这种能量引导到负责任的再生行动中，从而带回和恢复作为我们旅行伙伴的物种的栖息地。为了继续分享地球，我们需要每个人在生态系统中发挥自己独特的作用。我相信我们和其他物种之间的和平。我认为我们不仅需要在人与人之间，而且在所有生物之间都需要更多的和平与宽容。”

几天前，作为世界荒野日的一部分，阿根廷Rewilding基金会出版了一本免费书籍，其中介绍了伊比利亚项目二十多年的经验，回顾了 rewilding 的一般历史，并提出了阿根廷和阿根廷这种保护战略的未来愿景南美洲。“今天，我比以往任何时候都更加为他们展示的这本书以及他们创作的头几年所取得的所有成就感到自豪。他总结说，我希望在阿根廷雷维尔丁举行的那次活动将有助于扭转灭绝危机。”

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