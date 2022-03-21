2022 年阿根廷 Lollapalooza 最后一天的所有照片
在第七届音乐节结束时，观众欣赏了音乐和演出的壮观结局
Jhay Cortez 来是为了把他的雷鬼摇摆乐配额放到当天 在 Flow 舞台上闲置到纯粹的岩石 观众度过了难忘的一天 加拿大人 Alessia Cara 对舞台上的延展性感到惊讶 阿根廷独立摇滚乐队 Las Ligas Minor 在第三天表示出席 公众从中午开始抵达圣伊西德罗赛马场 Babasónicos 以他的热门单曲之一 “Mare” 拉开了演出的序幕 女演员兼歌手 Malena Villa 让她的粉丝们跳进了 Flow Cordovan 流行音乐与 Celli 一起登上了三星舞台 西班牙人森森拉用他的热门歌曲 “Sensaciones” 让粉丝们大吃一惊 出生于 Instagram 的艺术家马德里安·宝拉·森德哈斯（Paula Cendejas）在另类节目中进行了表演 Foo Fighters 负责在 Flow 中截止日期 Emmanuel Horvilleur 是公众最受期待的艺术家之一（Chule Valerga） 佩里舞台上的《六性》的所有淫荡
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