Totalplay 否认破坏竞争网络

在指控伊拉普阿托、瓜纳华托和蒙特雷大都市地区的一家互联网和电话服务公司进行破坏之后，Totalplay否认了这一消息并发表声明：

Totalplay强烈拒绝最近几天在社交网络上流传的涉嫌破坏的恶意指控。

几天前，在瓜纳华托州的伊拉普阿托，几家媒体上发表了一份公民投诉，指控一名被认定为Totalplay雇员的男子故意采取行动，以影响基础设施并为竞争失败辩护。

社交网络上的几位用户（包括未证实该信息的媒体）怀疑地接受了该说明，并借此机会抱怨该品牌，指责公司所有者并为竞争对手辩护。

（照片：Totalplay TV）

根据Totalplay的声明，其法律团队立即联系了地区主任，后者始终跟进该事件，并陪同员工Edgar “N” 前往移交案件的民事法院。在那里，确定由于缺乏证据，申诉没有继续进行。此外，那些据称指出纤维被切割的人，没有出庭，没有出庭作证，也没有提出任何指控。

Totalplay 的董事们强调了否认竞争对手的不道德策略所产生的错误信息的重要性，并断然否认针对该员工的指控，该员工在网络上流传录制时正在处理该地区的失败，原因是来自 Totalplay 的光纤发生的事件。

他们总结说：“我们致力于为客户提供最好的服务，他们的偏好取决于我们产品的质量，而不是在没有任何证据的情况下在网络和媒体上宣传的所谓陷阱，只是为了抹黑我们的信誉。”

在社交网络上，甚至用户也透露了实际发生的情况，并报告说他们被指控破坏的公司经常存在类似的缺陷：

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