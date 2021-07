Santiago Lange, y la compleja vida en la ciudad de los Juegos Olimpicos: "Anular Tokio 2020 hubiera sido lo mas facil, que se hagan es lo ms importante"

Santiago Lange poses for a portrait in Lake Garda, Italy on August 3, 2017. // Daniele Molineris / Red Bull Content Pool // SI201708090217 // Usage for editorial use only //

(ATR) Ya está en Tokio, pero llegar a la ciudad sede de los Juegos nunca había sido tan difícil para Santiago Lange, que participa por séptima vez en una cita olímpica.

"La llegada al aeropuerto fue muy complicada, sumamente exhaustiva, hay que llenaruna aplicación que luego deberás llenar todos los días para decir si te sentís bien. Todo el trámite en el aeropuerto duró cuatro horas, porque te hacen un control, de un control, de un control...", dijo el regatista argentino, oro en Río 2016, a Around the Rings.

"Llegas cansado y es duro pasar por todos esos controles, pero sabemos que los Juegos se están haciendo y eso es lo más importante. Ahora estamos en una burbuja, todos en un hotel. Vamos del hotel a la marina, totalmente aislados, como ya sabíamos que sería. Las condiciones son muy, muy especiales. Pero insisto: que los Juegos se hagan es, en este momento, muchísimo".

La historia olímpica de Lange se remonta a 1988. Estuvo en Seúl, en Atlanta, en Sydney, en Atenas, en Pekín y en Río de Janeiro. Bronce en 2004 y 2008, oro en 2016, el argentino tiene, a sus 59 años, dos pasiones que le entibian el alma: la vela y el mundo olímpico.

"Estos son los momentos de las lindas emociones, te sentís contento de poder competir en algo por lo que trabajaste tanto. Son los lindos nervios de tener que tomar decisiones importantes", dijo Lange durante una entrevista con Around the Rings camino a Japón, donde el 23 de este mes se inauguran, con un año de retraso, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Son unos Juegos especiales para él, y no solo porque debe defender el título en la categoría Nacra 17 ganado junto a Cecilia Carranza en agosto de 2016 en las aguas de la Bahía de Guanabara. El 23, junto con Cecilia, 25 años menor, será el abanderado que le marque el camino a la delegación argentina en el ingreso al Estadio Olímpico de Tokio.

"Lo de ser abanderado me impactó, me mató. Recibí toneladas de mensajes, quise contestar a todos, conocidos y desconocidos, y no pude", dice frustrado. "Respeto enormemente a todos los deportistas argentinos, y ser por un ratito el embajador de todos en unos Juegos es muy especial. Y me pone muy orgulloso que podamos hacerlo junto con Cecilia".

Lange y Carranza se entrenaron en Sicilia y en Barcelona junto a los equipos de Australia, Reino Unido y Austria, pero en medio del mundo enloquecido por la pandemia del covid-19, no compiten desde hace más de un año: "No hay torneos desde junio de 2020. Por eso las sensaciones son totalmente diferentes a las de la previa de Río 2016, porque no nos hemos medido a rivales importantes desde febrero de 2020. Solo hicimos entrenamientos".

Conocido por ser meticuloso al extremo, Lange se encuentra con que Tokio le cambia el panorama por completo. Siempre encaró los Juegos con una estadía previa de un año en el lugar de las competencias. esta vez fue imposible.

"Al principio sentí que esta situación atacaba los pilares fundamentales de nuestra metodología: llegar mucho antes al sitio de competencia, conocer bien la meteorología, compenetrarnos con el lugar. Todas estas cosas no van a funcionar, no las tenemos, solo podremos navegar ocho días antes de los Juegos. Esperemos que la experiencia nos ayude".

Otra gran diferencia entre Río y Tokio es el barco que utilizarán Lange y Carranza. "Es la misma plataforma, pero el barco vuela sobre el mar, en ese sentido es muy diferente al de Río. Es diferente a la hora de navegarlo. También cambian los rivales. Los italianos no estuvieron en Río y se han hecho muy fuertes, el equipo inglés es otro y también muy fuerte. Los franceses, lo mismo".

¿Va a ganar su cuarta medalla olímpica? Lange, que publicó hace escasos meses un libro sobre su vida ("Viento"), financiado por su patrocinador Red Bull, prefiere ser prudente.

"Apuesto a llegar a los Juegos entre los cinco o seis que realmente son favoritos. Puede haber sorpresas, pero los que tienen posibilidades son muy pocos. A medida que avance el torneo sabremos dónde estamos parados. Si podemos arriesgar para luchar por el oro, lo haremos. Hoy en la situación que estamos sería una locura pensar en una medalla".

El argentino es padre de cuatro hijos, dos de los cuales -Yao y Klaus- intentaron clasificarse sin éxito para Tokio. Quizás lo logren en París 2024, una cita en la que Lange quiere estar. Serían sus octavos Juegos.

"Creo que es una posibilidad. No digo que después de Tokio me retire. Hay que ver cómo nos va en Tokio, cuán buenos somos y cómo se arma la estructura después".

"Estoy en un gran momento de la relación con mis hijos. Klaus va a estar en los Juegos como entrenador del equipo portugués, y Thiago se está ocupando de los océanos, del calentamiento global, es embajador de la ONU".

El regatista es consciente de la gran incertidumbre que plantean los Juegos, que se llevarán adelante con una maraña de controles y certificaciones de todo tipo para disminuir el riesgo de contagios en un país que solo tiene al 15 por ciento de su población completamente vacunada.

"Estuve en las tres reuniones de presentación del manual. Vamos a tener que comer en nuestros cuartos, hacernos una prueba de saliva a la mañana y otra a la tarde, no te vas poder salir de tu circuito, te tenés que ir de los Juegos a las 48 horas... es una realidad muy dura, van a ser unos Juegos realmente especiales. Pero trato de no focalizarme en eso, por eso dejo que mis entrenadores lean con detenimiento el manual para que yo no me equivoque en nada".

Lange es duro, extremadamente exigente a la hora de entrenar y de competir. Lo sabe Carranza, que, aún veinteañera en 2016, debió lidiar en Río con esa personalidad.

"Nuestra relación tiene un punto muy fuerte y muy sano, muy bueno", asegura Lange. "Los dos tenemos una gran determinación y hacemos todo lo mejor posible para el equipo. Y eso nos mantiene unidos siempre. Ninguno duda de que el otro hace lo máximo. Yo estoy super orgulloso de mi equipo, es un diez".

"Si, es cierto, soy super exigente. Con Cecilia, con todo el equipo y conmigo mismo. Eso es difícil para todo el equipo. Las horas que exijo entrenar, el ritmo, el exigir reducir los errores al mínimo. El ritmo que lleva nuestro equipo es impresionante, y eso no es fácil".

Estar al borde de cumplir 60, en septiembre, es algo que se hace sentir. "En lo físico te diría que estoy similar, pero me cansa más aguantar la semana de competencia. Ceci está muy fuerte, muy determinada. con muchas ganas".

Surfer en sus ratos libres, Lange celebra el debut olímpico de ese deporte en Tokio, impulsado por otro argentino, Fernando Aguerre, presidente de la Asociación Internacional de Surf (ISA): "Lo del surf me parece espectacular, me encanta el surf, es un deporte muy lindo. Que esté en los Juegos me parece súper lógico".

¿Y le parecen lógicos los Juegos de Tokio cuando la pandemia sigue sin haber sido superada? Lange es pragmático. Y muy olímpico. "Las cosas son como son. No sabemos lo que va a pasar con el mundo mañana. Hoy tenemos que adaptarnos a lo que hay. Anular los Juegos hubiera sido lo más fácil pero, yo prefiero que se hagan".

Reportado por Sebastián Fest

