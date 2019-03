Sus padres intentaron disuadirlo de que se uniera a la milicia y, en el momento en que les pidió su acta de nacimiento, le dijeron la verdad. Su madre, escribió, "me dijo que me habían mentido toda la vida y que todo ese tiempo había sido ciudadano mexicano. Me rehusé a creer que esa era la verdad y vine a Estados Unidos con el acta de nacimiento estadounidense que ella me había dado".