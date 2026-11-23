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El primer ministro de Bélgica, el nacionalista flamenco Bart de Wever, ha lanzado este lunes un ultimátum al resto de partidos que forman el Gobierno de coalición para dejar claro que si en las próximas semanas no logran un acuerdo sobre las medidas concretas para cumplir el compromiso de recortar 10.000 millones de euros en tres años dejará caer el Gobierno el 1 de enero.

Así lo ha trasladado el equipo de De Wever a través de un comunicado tras la reunión que el primer ministro ha mantenido con el rey Felipe para informarle del estado de las negociaciones, tres semanas después de que el monarca dejara en el aire la dimisión del jefe de Gobierno para intentar desbloquear las conversaciones entre partidos.

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En un comunicado de su gabinete, se informa de que De Wever se ha marcado de plazo para lograr un acuerdo "a más tardar antes de la entrada en vigor del presupuesto por doceavos", en referencia al de 1 de enero, cuando se activará el mecanismo que permitirá al Gobierno gastar una doceava parte del presupuesto del año anterior para gasto corriente, a falta de un nuevo presupuesto aprobado.

Si los partidos que forman la llamada 'coalición Arizona' no cierran el reparto de los recortes antes de esa fecha, continúa el comunicado, el Gobierno "no podrá 'de facto' seguir gobernando, lo que implica el final de su existencia". El primer ministro ha convocado a los jefes de partido para una nueva reunión este mismo lunes para abordar la situación y buscar soluciones al bloqueo.

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El Palacio Real, por su parte, ha indicado en otro comunicado que el De Wever ha explicado al monarca en su encuentro de primera hora que "ningún avance decisivo ha permitido aún llegar a un acuerdo, pero que (el primer ministro) quiere seguir las discusiones".

Así las cosas, Felipe de los Belgas ha llamado a todas las partes a "asumir sus responsabilidades y hacer prevalecer el interés general, con el fin de evitar una crisis prolongada", al tiempo que ha abogado por "privilegiar el diálogo y el trabajo de fondo, desde la discreción y el respeto mutuo".

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Junto a la N-VA que lidera De Wever, el Gobierno se apoya en los socialistas flamencos (Vooruit), los democristianos de Flandes (CD&V) y de Valonia (Les Engagés) y en los liberales francófonos (MR), y todos han llamado a seguir intentando las discusiones, aunque la última reunión para tratar un acuerdo a primera hora de la mañana no lo ha permitido.

Este ultimátum de De Wever, además, se pronuncia en una nueva jornada de movilizaciones en Bélgica contra las políticas de austeridad previstas por el Ejecutivo y que ha llevado este lunes a entre 50.000 personas (según la Policía) y 70.000 (sindicatos) a manifestarse en las calles de Bruselas. Además de la manifestación, los tres principales sindicatos del país han llamado a una huelga general este mismo lunes y obligado al cierre del espacio aéreo del país por el paro secundado por los controladores.

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