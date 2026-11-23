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Los costes para las empresas por operar autocares entre 39 y 55 plazas han subido un 10,8% en los nueve primeros meses del año respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 123.414 euros, según el Observatorio de Costes del transporte discrecional de viajeros.

Esta cifra, que supone un 2,4% más que en julio, equivale a 1,90 euros por kilómetro o 68,56 euros por hora, sin incluir peajes ni estacionamientos.

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Además, el aumento de costes afecta a todas las categorías de vehículos. En concreto, en términos interanuales los costes crecen un 11,8% en autocares de más de 55 plazas, un 10,8% en los de 39-55 plazas, un 9,8% en los de 26-38 plazas y un 8,7% en microbuses de 10-25 plazas.

El principal responsable de este encarecimiento es el combustible, pues su precio ha aumentado un 33% interanual y un 9,1% trimestral. También representa el 20,4% de los costes totales del autocar estándar y explica el 60,3% del incremento anual de costes y el 78,5% del trimestral.

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"El sector afronta una importante presión sobre sus costes de explotación, especialmente por el combustible, que refuerza la necesidad de actualizar adecuadamente los precios de los servicios y contratos", afirma este lunes Confebús respecto al 'Observatorio de costes del transporte discrecional de viajeros en autocar nº47', actualizado a 1 octubre de 2026 y que presentó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el pasado jueves.

La Confederación Española de Transporte en Autobús destaca asimismo que los costes laborales siguen siendo una de las principales partidas de gasto, ya que el personal de conducción y las dietas representan conjuntamente el 37,1% de los costes totales, seguidos del combustible (20,4%), la amortización (12,5%) y los costes indirectos (11,1%). Los costes de personal registran un incremento interanual del 5,3%, indica.

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En cuanto a la oferta del transporte de viajeros en autocar, señala que aumenta el parque de autobuses pero que continúa reduciéndose el número de empresas.

Así, a 1 de octubre de este año, el número de autobuses de servicio público y ámbito de autorización nacional autorizados ascendió a 47.156, 530 más que en julio, mientras que el número de empresas con autobuses autorizados de servicio público y ámbito de autorización nacional se redujeron ligeramente hasta las 2.671. La flota media alcanzó los 17,65 autobuses por empresa, lo que reflejaría una tendencia de "concentración empresarial", analiza.

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