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Jerusalén, 23 nov (EFE).- El líder del partido Yashar!, Gadi Eisenkot, que trata de formar gobierno tras las últimas elecciones en Israel, dijo este lunes que no cree que Irán represente una amenaza "directa e inmediata" para su país, y descartó la necesidad de atacarlo antes de la formación de un nuevo Gobierno.

"La amenaza iraní es la más grave para el Estado de Israel. Sin embargo, hoy no veo una amenaza directa e inmediata para el Estado de Israel que lo obligue a actuar antes de la formación de un gobierno", dijo Eisenkot, según un comunicado compartido por su partido tras una reunión con sus diputados.

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"Creo que la amenaza más grave procedente de Irán son esos 440 kilos de uranio enriquecido al 60 % que todavía no han sido destruidos ni retirados y que siguen allí. Por eso, lo más importante es centrarse en el objetivo principal de destruir o retirar esa capacidad o, al menos, supervisar de forma estricta esta amenaza", detalló.

Sobre la situación política, mientras Eisenkot intenta formar un Gobierno aseguró que, pese a las negociaciones en curso incluso con el Likud, no cederá en lo relativo a la creación de una comisión estatal de investigación del 7 de octubre, el servicio militar también para los estudiantes religiosos y un cambio en materia de seguridad.

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"No es bueno para el Estado de Israel estar aislado, vivir solo. Queremos ser un Estado fuerte, independiente, pero que forme parte de la comunidad de naciones, y aquí llevaremos a cabo un cambio muy importante", añadió.