Guardar

Redacción deportes, 23 nov (EFE).- El exciclista gallego Delio Fernández (Moaña, 40 años) ha recibido una sanción por parte de la ITA (Agencia Internacional de Pruebas) de 4 años y la pérdida del título de la Vuelta a Austria "por infracciones relacionadas con el pasaporte biológico" en 2015 y 2023.

En el caso de Delio Fernández, y según los expertos independientes "las variaciones en sus valores de ABP (presión arterial) probablemente se debieron a una sustancia o método prohibido. Los hallazgos se refieren a muestras recogidas durante la Vuelta a Portugal los días 28 de julio y 5 de agosto de 2015, y los días 15 y 17 de agosto de 2023", según reza un comunicado de la ITA.

PUBLICIDAD

La UCI gestionó inicialmente el proceso de gestión de resultados. Posteriormente, la ITA asumió el asunto y llevó a cabo el procedimiento disciplinario ante el Tribunal en nombre de la UCI tras la delegación de los procedimientos judiciales a la ITA en febrero de 2026.

El 12 de noviembre de 2026, el Tribunal dictaminó que el ciclista había cometido una infracción de las normas antidopaje por el uso de una sustancia prohibida o un método prohibido, de conformidad con el artículo 2.2 del reglamento antidopaje de la UCI.

PUBLICIDAD

La decisión implica que el deportista de 40 años, que se retiró a finales de 2025, no podrá competir hasta el 11 de noviembre de 2030. Sus resultados de dos periodos de su carrera también han sido anulados: entre el 20 de julio de 2015, fecha de la primera muestra anómala, y el 27 de julio de 2019, y entre el 27 de julio de 2019 y el 9 de agosto de 2023.

Como consecuencia de la anulación de los resultados, Fernández pierde su victoria general en el Tour de Austria de 2017. Dicha victoria se registró después de que el anterior campeón, Stefan Denifl, fuera despojado del título tras verse implicado en el escándalo de dopaje sanguíneo de la Operación Aderlass.

PUBLICIDAD

El título de la carrera se entregará ahora al ciclista que originalmente terminó tercero, el colombiano Miguel Ángel López, quien actualmente está suspendido debido a una infracción de las normas antidopaje.

Además de las sanciones deportivas, Fernández también se enfrenta a una fuerte multa equivalente a su ingreso bruto anual promedio como ciclista.

El ciclista y las partes interesadas pertinentes, la UCI/ITA, la Agencia Mundial Antidopaje y la Organización Nacional Antidopaje (ONAD) del ciclista, pueden apelar la decisión del Tribunal ante la División de Apelaciones del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Fernández cerró su carrera de 18 años en el equipo continental portugués APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense.