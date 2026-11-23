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Apple pretende actualizar su catálogo en el primer trimestre de 2027 con los productos de gamas más asequibles coincidiendo con la llegada de la actualización de 'software' iOS 27.4.

La firma de Cupertino presentará a principios del próximo año una amplia variedad de productos, entre los que se esperan nuevos iPad, MacBook Neo y MacBook Air, así como los iPhone 18 e iPhone 18e.

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Se trata de dispositivos que, para los precios que maneja Apple en sus productos, se enmarcan en gamas más asequibles, después de que este otoño haya lanzado al mercado los de gama más elevada, como la serie iPhone 18 Pro, así como novedades en su portfolio: iPhone Duo, MacBook Pro con pantalla táctil y la pantalla HomeView, entre otros.

Se espera que los nuevos dispositivos más económicos lleguen entre febrero y marzo, coincidiendo con la ventana de lanzamiento de la actualización de iOS 27.4, como informa el periodista de Bloomberg Mark Gurman en su boletín 'Power On'.

Gurman señala que estos nuevos lanzamientos son una muestra de la estrategia que pretende seguir el director ejecutivo de Apple, John Ternus, para que los productos de la marca lleguen antes al mercado. La idea es separar los lanzamientos a lo largo del año para que los productos tengan sus propios eventos o experiencias distintivas en lugar de depender de un par de evento grandes al año.

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Dicho esto, el periodista anticipa que el año que viene también podrían verse nuevos Apple Watch, iPhone 20, gafas inteligentes y los Airpods con cámara. Se espera que estos últimos utilicen Visual Intelligence para identificar y registrar el entorno del usuario.