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Lisboa, 22 nov (EFE).- El gobernante PSD denunció este domingo una "injerencia total en el poder Ejecutivo" por parte de los principales partidos de la oposición, el ultraderechista Chega y el Partido Socialista (PS), después de que aprobaran conjuntamente dos medidas en el Parlamento en el marco de los presupuestos para 2027.

"Se trata de una injerencia total en lo que es el poder ejecutivo y en lo que debe corresponder al Gobierno. Y eso es lo que está ocurriendo. El Partido Socialista y Chega quieren sustituir al Gobierno en el Parlamento, gobernando sin tener esa legitimidad, porque el pueblo portugués no se la ha otorgado", denunció Hugo Soares, líder parlamentario del PSD, en una rueda de prensa.

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Con los votos a favor de Chega y el PS el Parlamento aprobó el pasado viernes dos medidas que no contaron con el apoyo del Gobierno, quien ha alertado que pueden descuadrar las cuentas públicas.

Una de ellas fue la aplicación de un IVA del 0 % a una cesta de productos alimentarios esenciales, medida impulsada por los socialistas, que también incluía un apartado para eximir del impuesto sobre las plusvalías, durante tres años, la venta de segundas residencias o de viviendas desocupadas, siempre que se destinen al alquiler asequible o a la vivienda propia y permanente del comprador.

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Por otra parte, también se aprobó una iniciativa de Chega para congelar las tasas de matrícula en la enseñanza superior para el curso 2027-2028.

Soares tildó de "alianza fatal" el acuerdo entre las principales fuerzas de la oposición para aprobar estas iniciativas, que, según el partido de Gobierno, "aumentarán brutalmente los impuestos sobre los alquileres de los portugueses" y "mermará la calidad de la enseñanza superior" en el país.

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Según su explicación, un alquiler de 700 euros al mes, por el que antes se pagaban 70 euros de impuestos, pasa ahora con esta medida a costar 175 euros al mes; mientras que con la congelación de las tasas "las instituciones de enseñanza superior dejan de tener autonomía y no reciben financiación".

"El Partido Socialista es adicto a los impuestos y Chega es adicto al Partido Socialista", concluyó el portavoz parlamentario del PSD.

La votación final del proyecto de presupuesto para 2027 del Ejecutivo del primer ministro, Luís Montenegro (centroderecha), está previsto para este martes, así como está previsto que se apruebe con la abstención de los socialistas, que ya viabilizaron un primer borrador. EFE

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