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El proyecto Tremirs, impulsado por la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres, nacido de la necesidad de los cirujanos de poder operar con robot y formarse, ha sido reconocido en Iberoamérica con el Premio Ruta CPI 2026 durante el VIII Foro Iberoamericano celebrado en Asunción (Paraguay) del 4 al 6 de noviembre.

Se trata de una cita que reúne a administraciones, empresas, universidades y centros de investigación de España y América Latina.

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Tremirs es una operación de Compra Pública de Innovación, una fórmula aún poco conocida, ya que en lugar de comprar tecnología ya existente, la administración parte de una necesidad que el mercado todavía no cubre, saca a concurso su desarrollo y paga la tecnología que se crea a medida. En este caso la necesidad la plantearon los profesionales sanitarios y la respuesta se construyó y se probó en Extremadura.

El proyecto ha dado lugar a dos herramientas. La primera es un robot quirúrgico de brazos modulares y transportables, el sistema Versius, de la empresa británica CMR Surgical, con visión en tres dimensiones, instrumental articulado y una consola abierta que permite al cirujano operar sentado y a la vista de su equipo.

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La segunda es un simulador portátil de realidad virtual, desarrollado por la canadiense Marion Immersive, con el que varios profesionales pueden entrenarse a la vez, incluso a distancia, y medir objetivamente su progreso, señala en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Ambas se pusieron a prueba en el Centro Jesús Usón con cirujanos del Sistema Nacional de Salud. El robot obtuvo una valoración media de 8,54 sobre 10 y redujo un 5 por ciento la tensión muscular en la zona lumbar del cirujano y el esfuerzo físico percibido durante la operación.

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Es decir, menos fatiga de espalda en una profesión donde las lesiones de este tipo son frecuentes y obligan a muchos profesionales a reducir su actividad. Del simulador, el 75 por ciento de los participantes destacó su utilidad para la formación y el 73 por ciento, su aportación a la seguridad del paciente.

En la vertiente industrial, Tremirs implicó a 12 empresas innovadoras y permitió la contratación de ocho profesionales. El proyecto ha generado, además, la edición de un libro internacional, nueve artículos científicos y más de cuarenta comunicaciones a congresos, además de generar desarrollos que se han implementado en el sistema robótico y en simuladores de realidad virtual actualmente disponibles comercialmente.

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Los Premios Ruta CPI distinguen a las personas, equipos e instituciones que impulsan la Compra Pública de Innovación en Iberoamérica. En esta edición, celebrada bajo el lema 'CPI sin fronteras', la convocatoria registró un récord de 45 candidaturas repartidas en cinco categorías. Tremirs fue premiado en la categoría 'Proyecto CPI'.

"Este premio es un reconocimiento al trabajo conjunto de la administración, las empresas tecnológicas y los centros de investigación, y demuestra que desde Extremadura se puede generar innovación de referencia con proyección internacional", ha señalado el director científico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Francisco Miguel Sánchez Margallo.

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"La Compra Pública de Innovación nos ha permitido convertir una necesidad real de los profesionales sanitarios en tecnología validada que mejora la precisión quirúrgica, la ergonomía del cirujano y la seguridad del paciente", ha concluido.