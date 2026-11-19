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París, 19 nov (EFE).- El incendio de un inmueble en Fontenay-sous-Bois, en la periferia oriental de París, causó este jueves un fallecimiento y varios heridos, informaron fuentes policiales.

"Hoy, alrededor de las 17:00 horas, se ha declarado un violento incendio en un edificio de viviendas en Fontenay-sous-Bois, en Val-de-Marne. Más de 130 bomberos se han movilizado para combatir las llamas y rescatar a los vecinos", transmitió el prefecto de la Policía, Patrice Faure, en la red social X.

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En el mismo mensaje, el alto funcionario confirmó que "a pesar de la rápida intervención" de los bomberos de París, "lamentablemente ha fallecido una persona".

Además de los heridos causados directamente por el fuego en el edificio, dos bomberos tuvieron que ser evacuados durante la intervención para extinguir las llamas, aunque sus vidas no corrían peligro.

El origen del incendio por el momento es desconocido y las operaciones de extinción continuaban en curso a última hora de la tarde. EFE