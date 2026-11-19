Guardar

Renfe prevé "normalizar progresivamente" la línea C2 Santander-Torrelavega "a lo largo de la mañana", afectada por falta de trenes, según ha informado a Europa Press.

La empresa pública ha negado que esté suspendida la circulación entre ambas ciudades y ha precisado que, por falta de disponibilidad de trenes "por diferentes causas", se ha producido "alguna supresión" en la C2, pero los trenes con destino Cabezón de la Sal y Puente San Miguel de esa misma línea están circulando "con normalidad, efectuando todas las paradas", incluidas Santander y Torrelavega.

PUBLICIDAD

La previsión es que "a lo largo de la mañana se irá normalizando progresivamente" la línea C2 Santander-Torrelavega.