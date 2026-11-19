Isabel Preysler ha vivido este miércoles una jornada inolvidable, ya que desmotrando una vez más su solidaridad y compromiso, ha sido nombrada presidenta de honor de la 'Fundación No me Toques', una organización sin ánimo de lucro centrada en la lucha contra los abusos infantiles y en la protección y apoyo a la infancia. Un emotivo acto que se ha celebrado en el Club Vega -que regenta Íñigo Onieva en Madrid- y en el que ha estado arropada por su yerno ante la ausencia de Tamara Falcó por motivos profesionales, presumiendo una vez más de la maravillosa relación que mantiene con el marido de su hija.
Impecable con un dos piezas marrón de inspiración ochentera, la 'reina de corazones' ha tomado la palabra y, aunque no suele ser habitual que ofrezca discursos en los eventos a los que presta su imagen, la ocasión lo merecía y ha pronunciado unas emocionantes palabras para agradecer este reconocimiento tan especial por su apoyo a la infancia.
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"Buenas tardes. Gracias por estar aquí apoyando una causa que nos afecta a todos. Cuando Paz me propuso ser parte de la asociación 'No Me Toques', pensé '¿cómo voy a decir que no?' He sido muy afortunada en la vida. He tenido una niñez feliz. Tengo cinco hijos y diez nietos maravillosos. Y sentí que debía devolver algo a la vida y a la sociedad. No estoy aquí como experta. Estoy aquí como madre, como abuela y como persona que quiere ayudar" ha expresado, reconociendo que el testimonio "de una persona cercana a mí me hizo ver el impacto tan profundo que puede causar una experiencia así, y también me hizo ver que esta realidad puede estar mucho más cerca nuestra de lo que nos imaginamos".
"Así que cuando conocí de cerca el trabajo de 'No Me Toques' entendí la enorme labor que realizan cada día. Porque detrás de cada situación hay un niño, hay una historia, hay una familia que necesita mucho, mucho apoyo y mucho, mucho acompañamiento. Por eso hoy, después de conocer este trabajo, os invito a colaborar en la medida que cada uno pueda. Ningún niño debería pasar por algo así. Ojalá seamos muchos los que nos impliquemos. Muchas gracias" ha concluido arrancando un aplauso unánime de los asistentes.
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También de Íñigo Onieva, que tras fundirse en un emotivo abrazo con Isabel ante las cámaras se ha mostrado orgulloso de su suegra: "Sin duda. No lo puedo explicar mejor. Al final estamos ante personas indefensas, ¿no? los niños, entonces darles voz me parece una iniciativa muy bonita por su parte. Y yo lo que pueda aportar, que es el espacio, así que feliz".
Durante este evento tan especial para ella, la socialité también ha atendido a la prensa y, haciendo un llamamiento para luchar contra los abusos infantiles, "que ha sido un tema tabú durante muchos años y lo sigue siendo", ha reivindicado la necesidad de que la sociedad "tenga el valor de ayudar a todas las víctimas y que cada vez podamos ayudar a más niños que están sufriendo eso". "Es una barbaridad todo lo que hay de agresiones sexuales y hay que tenerlo en mente y poder luchar contra esto. Por eso hemos creado esta asociación, para dar voz, porque igual que se da voz a las mujeres maltratadas, a la violencia de género, creo que a los niños hay que darles voz, porque los niños no se defienden solos" ha expresado.
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Y, como ha confesado una vez más, ha decidido aceptar ser presidenta de la Fundación 'No me toques' porque "he sido muy afortunada en la vida. Y entonces al final tengo cinco hijos, diez nietos y tengo que devolver algo a la vida. Ningún niño debería pasar por eso, ningún niño". "Aquí lo importante son las víctimas, y lo que hemos dicho, que solo hay un culpable, que es el agresor" ha afirmado rotunda.
Una iniciativa en la que como ha confesado ha contado con el apoyo incondicional de todos sus hijos. "Por supuesto, todos me apoyaron, no hubo uno. Dijera que no, todos me dijeron, 'mami, tienes que hacerlo'. Mis nietos son más pequeños, pero vamos, mi nieto mayor también me dijo" ha comentado emocionada.
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"En casa no se hablaba de este tema, no se ha hablado. Se ha hablado entre los mayores, puede que sí, pero quiero decir, nunca piensas, nunca piensas. Le puede tocar a un hijo tuyo, ¿no? Y claro que puede tocar a un hijo tuyo. Si se pone en la piel, en la situación de como madre, como abuela, como mujer, que ha sido mujer" ha reconocido con sinceridad.