Guardar

España se ha sumado al nuevo Compromiso Global sobre el hexafluoruro de azufre (SF6), presentado este jueves en la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía), para reducir las emisiones de este gas en el sector energético y promover alternativas respetuosas con el clima a escala mundial, según ha informado el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania.

España ya había anunciado su apoyo al compromiso, al igual que Canadá, Camboya, la Unión Europea (UE), Francia, Kenia, Nigeria, Senegal, Uganda y el Reino Unido.

PUBLICIDAD

Según el ministerio alemán, el SF6 se encuentra en casi todas las redes eléctricas del mundo. En los interruptores, actúa como aislante y permite extinguir los arcos eléctricos, lo que contribuye a prevenir cortocircuitos e incendios. El departamento destaca que este gas ha contribuido a mantener la seguridad de las redes durante décadas.

No obstante, advierte de que sus emisiones globales están aumentando, principalmente por las fugas en las redes de transporte y distribución eléctrica.

El ministerio lo describe como el gas de efecto invernadero conocido "más potente", con un potencial de calentamiento global 24.000 veces mayor que el del dióxido de carbono (CO2) en un periodo de 100 años. Además, señala que permanece en la atmósfera durante más de 1.000 años.

PUBLICIDAD

El compromiso plantea mejorar la gestión de las infraestructuras de red existentes, abordar las fugas de los equipos antiguos y recuperar y reciclar el gas. Asimismo, busca impulsar la instalación de nuevos equipos que funcionen sin SF6 siempre que sea técnicamente factible.

Además, pretende cubrir las necesidades de financiación y preparar y agrupar proyectos con el Banco Mundial como socio, así como mejorar los datos disponibles sobre este gas, ya que "muchos países aún desconocen la cantidad de SF6 presente en sus redes de distribución".

PUBLICIDAD

"Un mejor sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) sienta las bases para todos los pasos posteriores", ha indicado el ministerio alemán.