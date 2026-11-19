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La Haya, 19 nov (EFE).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) consideró probado este jueves que la ofensiva militar de 2017 en Birmania (Myanmar) causó "graves daños físicos y mentales" a un número muy elevado de miembros de la minoría musulmana rohinyá, y que el país impuso medidas destinadas a "impedir" los nacimientos dentro de esta comunidad.

Ambas son conductas contempladas y prohibidas en la Convención contra el Genocidio, aunque para determinar si constituyen un genocidio, la corte debe determinar si hubo una intención de destruir, total o parcialmente, al grupo protegido, una cuestión sobre la que aún no se ha pronunciado durante la lectura de la sentencia, que está aún en marcha. EFE

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