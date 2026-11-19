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Nairobi, 19 nov (EFE).- Al menos 21 miembros del Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés) murieron y otros nueve resultaron gravemente heridos en dos ataques aéreos del Ejército de Nigeria en el noreste del país, informaron las Fuerzas Armadas de ese país africano.

Los dos ataques fueron realizados entre el 16 y el 17 de noviembre en el estado de Borno por parte de las fuerzas de la Operación Hadin Kai, que combate el yihadismo en el noreste del país, según un comunicado publicado a última hora del miércoles.

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"La primera operación se llevó a cabo tras informes de inteligencia sobre combatientes del ISWAP que avanzaban hacia (la localidad de) Monguno. Con base en esa información, un vehículo aéreo no tripulado estableció vigilancia sobre la zona e identificó a terroristas que se desplazaban por un sendero entre la maleza al noreste de Monguno", añadió el Ejército.

Este ataque acabó con siete terroristas, entre ellos un "experto clave" del equipo de artefactos explosivos improvisados (IED) identificado como Abba Bomma, y dejó cuatro heridos graves.

La segunda acción tuvo lugar en la aldea de Arinna, donde los "ataques aéreos de precisión asestaron un duro golpe a la cúpula y a la estructura operativa de lSWAP".

Entre los terroristas muertos se encuentran Mallam Sharki, un "destacado miembro" del Consejo de la Shura, máximo órgano consultivo, administrativo y de supervisión del ISWAP; y el comandante de la localidad de Sabon Tumbu, Abu Saad.

Junto a ellos, otros doce yihadistas "fueron eliminados", y otros cinco fueron heridos.

"Los ataques han debilitado considerablemente la estructura de mando del grupo, han alterado su red de IED y han mermado sus capacidades operativas", concluyó el Ejército nigeriano.

En el noreste del país cometen atentados el grupo yihadista Boko Haram, activo desde 2009, así como su escisión, el ISWAP, surgido en 2016.

Ambos grupos terroristas han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro del país, pero también en naciones vecinas como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU.

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Boko Haram y el ISWAP pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

La amenaza yihadista también azota al noroeste, donde Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele perpetrar ataques en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país. EFE