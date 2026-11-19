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Un total de 400 agentes de la Policía Nacional, junto a 373 trabajadores de empresas privadas, velarán el próximo sábado por la seguridad de ciudadanos, aficionados y deportistas con motivo del derbi de LaLiga EA Sports entre el Sevilla FC y Real Betis Balompié, que se disputará desde las 18:30 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar el encuentro como "partido de alto riesgo". Las previsiones son que el estadio registre lleno, con 42.500 espectadores para ver este partido correspondiente a la jornada 13.

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En este contexto, el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Vicente Vigil-Escalera, ha presidido en la Plaza de España la reunión de coordinación del operativo de seguridad, con participación de la Policía Nacional, Policía Municipal de Sevilla, consejería de Salud de la Junta de Andalucía, Centro de Emergencias Sanitarias 061 y los dos equipos.