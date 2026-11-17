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La neumóloga Andrea Yordi ha destacado que la financiación de los tratamientos biológicos dupilumab y mepolizumab "abre un camino de esperanza" para el tratamiento de entre 20.000 y 25.000 personas en España con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que presentan inflamación de tipo 2 y un mal control de la patología.

En el marco del Día Mundial de la EPOC, que se conmemora este miércoles, desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) han destacado los avances en su manejo. Yordi ha puesto el foco en las novedades terapéuticas y la personalización del abordaje. En este contexto, ha afirmado que los biológicos permitirán dar respuesta a pacientes para los que no existían alternativas.

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Según ha detallado, estos fármacos, de dispensación hospitalaria y financiados desde el pasado julio, actúan bloqueando señales de la inflamación de tipo 2, causada por el aumento de un tipo de glóbulo blanco llamado eosinófilo y presente en alrededor del 20 por ciento de los pacientes de EPOC.

La financiación está aprobada para pacientes que cumplen tres requisitos. Además de tener una inflamacion de tipo 2, tienen que hacer seguido durante seis meses un tratamiento de triple terapia inhalada y, pese a ello, mantener un mal control de la enfermedad, habiendo sufrido, al menos, dos agudizaciones leves o una grave en el último año.

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Los tratamientos biológicos han demostrado en ensayos clínicos una disminución de hasta un 34 por ciento de las agudizaciones moderadas o graves y de hasta un tercio en el caso de las visitas a Urgencias. Asimismo, han mostrado mejorar la función pulmonar y la calidad de vida de los pacientes, según ha explicado la especialista.

Con todo, ha apuntado que los ensayos clínicos han tenido una duración de entre uno y dos años, lo que sumado al reciente inicio del uso de los fármacos hace que se desconozca cuál será su impacto en un futuro, aunque se presupone positivo, al reducir las agudizaciones.

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El uso de un tratamiento biológico debe combinarse con los broncodilatadores, no los sustituye, y sus efectos secundarios son leves, con un buen perfil de seguridad. Hay hospitales que ya están prescribiéndolos, empezando por una administración en el propio centro para, después, que el paciente pueda recogerlo en la farmacia hospitalaria y autoadministrarlo en su domicilio.

Yordi, miembro del equipo de coordinación del Año SEPAR de la Vía Aérea 2026-2027, ha instado a los pacientes de EPOC que siguen sufriendo agudizaciones a pesar de cumplir el tratamiento a que hablen con su médico para comprobar si cumplen criterios para recibir las terapias biológicas.

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NO NORMALIZAR LOS SÍNTOMAS

La neumóloga Patricia Sobradillo, coordinadora del Año SEPAR de la Vía Aérea 2026-2027, ha explicado que la EPOC es una enfermedad "muy frecuente", que presenta el 12 por ciento de la población española. Se caracteriza por un estrechamiento persistente e irreversible de los bronquios y su causa más frecuente es el tabaco, aunque también las exposiciones ambientales o laborales, además de que hay factores genéticos predisponentes.

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Entre los síntomas principales se encuentran la tos, con o sin flemas, y la falta de aire al realizar esfuerzos, que cada vez aparece más con actividades que suponen menor impacto. Sobradillo ha hecho hincapié en que "no es normal" padecer este tipo de síntomas, por lo que ha instado a las personas que los sufran a acudir a consulta médica.

La especialista ha apuntado que la incidencia ha ido estabilizándose en los últimos años, pero ha alertado de que está aumentando entre las mujeres. Uno de los principales problemas es que el 75 por ciento de los pacientes no saben que lo son, no tienen un diagnóstico y, por tanto, no están recibiendo tratamiento.

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Según ha detallado, el elevado infradiganóstico es resultado de "la suma de muchos factores", aunque los principales son el desconocimiento social y los obstáculos en la implementación de la prueba de diagnóstico, conocida como espirometría.

Además, ha advertido de que es aún mayor entre las mujeres, en las que se sitúa en torno al 80 por ciento, debido, entre otros, a que consultan menos con el médico. La especialista ha detallado que, aunque es la misma enfermedad, sus características difieren por sexo, de forma que las mujeres exacerban más, pero ingresan menos; presentan más ahogo, ansiedad, depresión, osteoporosis y menos bronquitis crónica. Con todo, el tratamiento es el mismo.

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La puerta de entrada del paciente es la Atención Primaria, desde donde se deriva a atención especializada, a neumología. En este punto, Sobradillo ha aseverado que no hay suficientes neumólogos para tratar a los pacientes, especialmente teniendo en cuenta que la prevalencia de la EPOC puede aumentar por el envejecimiento de la población.

IMPACTO DE LAS EXACERBACIONES

La neumóloga ha abordado el impacto de las exacerbaciones, que son episodios de empeoramiento grave de los síntomas, generalmente por causas infecciosas. Por ello, ha subrayado la importancia de promover la vacunación en la población general y, en especial, en pacientes respiratorios.

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Según ha señalado, los efectos de estas descomensaciones, que llevan al paciente a Atención Primaria e incluso pueden requerir ingreso, pueden perdurar hasta seis meses. Además, sufrir una exacerbación incrementa el riesgo de sufrir otras, entrando así en una "espiral".

Se estima que cada año se producen unas 70.000 altas y 90.000 atenciones en Urgencias por agudización de EPOC al año, con una estancia hospitalaria media de ocho días. Al hilo, ha advertido del impacto que esto tiene en la vida del paciente y en la de las personas cuidadoras.

La EPOC supone unos 1.000 millones de euros al año, solo en costes directos, mientras que si se suman los indirectos, el total asciende hasta los 3.000 millones. Asimismo, se estima que cada ingreso por EPOC implica un coste medio de 4.800 euros.

Así, Sobradillo ha incidido en la necesidad de prestar atención a la EPOC, evitar normalizar los síntomas e impulsar estrategias de prevención y tratamiento. Todo ello en el marco del Año SEPAR de la Vía Aérea 2026-2027, que la sociedad científica dedica al asma, la EPOC y las bronquiectasias bajo el lema 'Escucha tu respiración'.