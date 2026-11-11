Burnham asegura que presentará su plan para los próximos diez años antes de las vacaciones de Navidad

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El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha asegurado este miércoles que presentará su plan de políticas para la próxima década de Reino Unido "antes de que se suspendan las sesiones por las vacaciones de Navidad".

De esta forma, ha confirmado cuando se dará a conocer el plan que prometió al llegar a Downing Street para poner fin a "40 años de neoliberalismo", después de que se asumiera que la presentación podría retrasarse hasta 2027.

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"Estoy decidido a dar a este país la estabilidad que ellos (los conservadores) no logran proporcionar", ha afirmado en una sesión de control en el Parlamento británico.

A finales de septiembre, Burnham presentó sus líneas maestras para tratar de lograr el giro político y económico que ha prometido al país después de alcanzar el Gobierno el pasado julio tras la dimisión de Keir Starmer.

Entonces apuntó a "la desindustrialización, la desregulación, la privatización, la austeridad y el Brexit" como factores de un país que ha acabado "gobernado en beneficio de intereses particulares y no del interés público". Así las cosas ha reivindicado cambiar "el rumbo de los últimos 40 años" y poner a Reino Unido "en un nuevo camino".

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