Agencias

Burnham asegura que presentará su plan para los próximos diez años antes de las vacaciones de Navidad

Imagen FVMW4MAD75CIXKYKUKHDGELP7I
Guardar

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha asegurado este miércoles que presentará su plan de políticas para la próxima década de Reino Unido "antes de que se suspendan las sesiones por las vacaciones de Navidad".

De esta forma, ha confirmado cuando se dará a conocer el plan que prometió al llegar a Downing Street para poner fin a "40 años de neoliberalismo", después de que se asumiera que la presentación podría retrasarse hasta 2027.

PUBLICIDAD

"Estoy decidido a dar a este país la estabilidad que ellos (los conservadores) no logran proporcionar", ha afirmado en una sesión de control en el Parlamento británico.

A finales de septiembre, Burnham presentó sus líneas maestras para tratar de lograr el giro político y económico que ha prometido al país después de alcanzar el Gobierno el pasado julio tras la dimisión de Keir Starmer.

Entonces apuntó a "la desindustrialización, la desregulación, la privatización, la austeridad y el Brexit" como factores de un país que ha acabado "gobernado en beneficio de intereses particulares y no del interés público". Así las cosas ha reivindicado cambiar "el rumbo de los últimos 40 años" y poner a Reino Unido "en un nuevo camino".

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez celebra que Fiscalía abra una investigación contra TikTok por difundir presuntos abusos: "Se acabó la impunidad"

Sánchez celebra que Fiscalía abra una investigación contra TikTok por difundir presuntos abusos: "Se acabó la impunidad"

España pide "valentía política" en el conflicto en Oriente Próximo: "No podemos ser rehenes de errores pasados"

España pide "valentía política" en el conflicto en Oriente Próximo: "No podemos ser rehenes de errores pasados"

Óptica-optometrista señala que la elección de unas lentes progresivas debe considerar factores más allá de la graduación

Infobae

Los polacos marchan en el Día de la Independencia marcado por la división política y un reciente atentado

Infobae

Blatter dice que UEFA anunciará "en las próximas semanas" un candidato a las elecciones a la presidencia de FIFA

Blatter dice que UEFA anunciará "en las próximas semanas" un candidato a las elecciones a la presidencia de FIFA