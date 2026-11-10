10/11/2026 Fútbol.- Ramón Bilbao homenajea a la campeona del mundo con una edición especial para las Navidades. La bodega de Rioja Ramón Bilbao presenta una edición especial que homenajea la conquista de la segunda estrella de la selección española de fútbol en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, con un diseño que invita a revivir la emoción del triunfo y pensado para regalar en las próximas Navidades. ESPAÑA EUROPA LA RIOJA DEPORTES RAMÓN BILBAO

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La bodega de Rioja Ramón Bilbao presenta una edición especial que homenajea la conquista de la segunda estrella de la selección española de fútbol en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, con un diseño que invita a revivir la emoción del triunfo y pensado para regalar en las próximas Navidades.

Para celebrar este triunfo, Ramón Bilbao ha vestido su icónico crianza con una etiqueta exclusiva que incorpora las dos estrellas como protagonistas del diseño, en homenaje a los dos títulos conquistados por la selección española.

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Esta edición especial y limitada mantiene la identidad de la bodega e incorpora el logotipo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como símbolo de la alianza que une a Ramón Bilbao con el equipo.

Además, incluye la fecha de la final, presente en la trasera de la botella, reforzando su carácter conmemorativo y la convierten en una pieza pensada para coleccionar y conservar como recuerdo de una victoria histórica.

"Con esta edición especial, Ramón Bilbao continúa acompañando a la selección española y reafirma una alianza que va más allá del terreno de juego, compartiendo valores como la pasión, el esfuerzo y la unión", dijo la bodega riojana en un comunicado.

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