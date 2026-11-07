Pyongyang acusa al GAFI de servir a la "política hostil" de EEUU tras ser mantenida en su lista negra

Guardar

El Gobierno de Corea del Norte ha denunciado este viernes al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) --un organismo intergubernamental contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo-- por mantenerlo en su lista negra, afirmando que la agencia sirve a los intereses hostiles de Estados Unidos.

El GAFI decidió mantener a Pyongyang en su lista de "jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamamiento a la actuación" en la última reunión celebrada el pasado mes de octubre en París, Francia. Ante tal designación, la cual se aplica a los países con deficiencias graves en la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas, Corea del Norte ha expresado su más "fuerte desagrado".

PUBLICIDAD

"El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte expresa su fuerte desagrado por la práctica del GAFI de transgredir la dignidad, los derechos e intereses de un Estado soberano", ha aseverado un portavoz de Exteriores norcoreano en un comunicado publicado por la agencia estatal norcoreana (KCNA, según sus siglas en inglés).

El mandatario ha negado que los objetivos a los que persigue el GAFI, como "el lavado de dinero" la "financiación del terrorismo", el "narcotráfico" y la "falsificación" no tienen nada que ver con los intereses de su territorio.

Asimismo, ha denunciado que la FATF es un "grupo conspirador" y una organización "extremadamente politizada que sirve a la política hostil de Estados Unidos" hacia su país, agregando que no tolerarán ni el más "mínimo intento" de atentar contra la dignidad, los derechos y los intereses del Estado norcoreano, liderado por la figura de Kim Jong Un.

PUBLICIDAD

Por su parte, el organismo ha expresado su preocupación por la incapacidad continua de Pyongyang de resolver sus problemas internos de blanqueo de capitales y financiación terrorista, así como las "graves amenazas" planteadas por sus actividades ilícitas vinculadas con las armas de destrucción masiva.