Nueva oleada de amenazas de bomba afecta a 18 vuelos en países europeos, incluida España

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Berlín, 5 nov (EFE).- Una nueva oleada de falsas amenazas de bomba afectó este jueves a al menos 18 vuelos entre países europeos, entre ellos España, y a varios aeropuertos, lo que ha llevado a la Comisión Europea (CE) a activar un mecanismo de intercambio de información entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE).

Después de que ya el martes varias alertas obligaran a activar amplios dispositivos de seguridad en diferentes ciudades europeas, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas recibió hoy una comunicación de amenaza de explosivos, que afectaron a tres vuelos, uno de salida a París, otro procedente de Roma y un tercero desde Milán, según dijeron a EFE fuentes del gestor de aeropuertos Aena.

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Tras recibir estas amenazas contra dos aeronaves de Iberia y una de Air Europa se constituyó un comité de seguridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una vez evaluadas y realizadas las comprobaciones pertinentes "se dieron por descartadas".

Otros países de destino u origen de vuelos de diferentes aerolíneas europeas fueron Francia, Bélgica, Austria, Polonia, Dinamarca, Grecia, Finlandia y Rumanía, con Italia, la República Checa y Bulgaria entre los más impactados.

En uno de los primeros casos de los que hubo constancia, un avión que cubría la ruta entre Dublín y Roma fue desviado de su trayectoria por una alerta de bomba cuando volaba sobre el espacio aéreo francés y dos cazas le obligaron a aterrizar en la base aérea de Évreux, al este de París, ante la negativa del piloto a tomar tierra en la instalación militar, informó la cadena France 3 en Normandia.

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Según la oficina del primer ministro, la decisión de enviar aviones de combate fue tomada por el propio Sébastien Lecornu, al constatar la actitud del piloto y su falta de cooperación.

También tres vuelos de la aerolínea Ryanair con destino a Bulgaria y salidas de Madrid, Londres y Copenhague se han visto afectados por falsas amenazas de bomba, según ha informado a EFE el Ministerio de Transportes búlgaro, por lo que fueron escoltados por aviones militares hasta aterrizar.

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Según explicó la aerolínea finlandesa Finnair a la televisión estatal YLE, uno de sus vuelos, con 144 pasajeros a bordo, fue asimismo escoltado por cazas italianos antes de tocar tierra sin incidentes en Roma.

En todos los casos, que afectaron sobre todo a aerolíneas de bajo coste como Ryanair, Wizz Air y Aer Lingus, pero también a empresas nacionales como Iberia, Finnair o Aegean Airlines, las aeronaves fueron inspeccionadas sin que se descubriera posteriormente ninguna amenaza para los pasajeros.

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En paralelo, en el aeropuerto de Chopin de Varsovia una de las pistas tuvo que ser cerrada temporalmente, después de que un vuelo de LOT con destino a París, que no había despegado aún, se viera afectado por una posible amenaza, indicó a EFE el portavoz de los Aeropuertos Polacos, Piotr Rudzki.

El aeropuerto de Copenhague también registró una incidencia en dos aeronaves por una falsa alarma, lo que obligó a desplegar efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas especializados en desactivación de explosivos, según la agencia danesa Ritzau.

En el Reino Unido, dos aeropuertos, el de Heathrow y el de Birmingham, recibieron amenazas que las autoridades descartaron más tarde como "no creíbles". En ningún momento perturbaron el normal funcionamiento de todas las operaciones.

La CE anunció como reacción que ha activado un mecanismo de intercambio de información entre los países miembros de la UE ante la sucesión de incidentes, aunque advirtió de que todavía es pronto para determinar si están relacionados entre sí.

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"Estamos siguiendo de cerca la situación y en contacto con los Estados miembros afectados y con la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA)", señaló en la red social X el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas.

El responsable comunitario subrayó que "cualquier amenaza contra la población civil es inaceptable" y pidió a las autoridades nacionales que estrechen la cooperación con los operadores aeroportuarios, las aerolíneas y las fuerzas de seguridad.

La AESA indicó a EFE desde Colonia que los pilotos, los controladores aéreos y el personal de los aeropuertos "han recibido formación para hacer frente a imprevistos de este tipo", por lo que "el riesgo inmediato para la seguridad operacional derivado de amenazas falsas aisladas es bajo", que es su área de competencia.

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No obstante, aseguró que seguirá "supervisando estos acontecimientos para identificar y evaluar cualquier posible repercusión en la seguridad operacional de la aviación derivada de dichas amenazas a la seguridad".

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) condenó por su parte los intentos de perturbar el tráfico aéreo e instó a las autoridades a encontrar su origen y asegurar a los pasajeros de que las medidas de seguridad garantizarán los máximos niveles de seguridad pública.

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Madrid, 5 nov (EFE).- Las falsas amenazas de bomba sufridas este jueves por diversas aerolíneas europeas han afectado a tres vuelos en España, según fuentes de Aena, de los que dos eran de Iberia y otro más, de Air Europa.

Fuentes de Aena han informado a EFE de que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas recibió esta mañana una comunicación de amenaza de explosivos, que afectaron a los tres vuelos, uno de salida a París, otro procedente de Roma y un tercero desde Milán.

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Aena explica que tras recibir estas amenazas se constituyó el comité de seguridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una vez evaluadas y realizadas las comprobaciones pertinentes "se dieron por descartadas".

Iberia ha concretado que dos de sus aviones han recibido amenazas de explosivos esta mañana que han resultado ser falsas alarmas, según dijeron a EFE fuentes de la compañía.

Los avisos recibidos por Iberia se enviaron al aeropuerto de Madrid-Barajas y se comunicaron a los comandantes de los dos vuelos (procedentes de Roma y Milán) que aterrizaron en Madrid con normalidad en torno a las 10 de esta mañana.

El desembarque de los pasajeros se realizó sin incidentes, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos, añaden las fuentes.

En el caso de Air Europa el vuelo afectado por la falsa amenaza fue un Madrid-París, que todavía no había despegado del aeródromo de Barajas, por lo que se desembarcó al pasaje. Una vez comprobado que el aviso era falso, se volvió a retomar la operación.

Una nueva oleada de falsas amenazas de bomba afectó este jueves a más de una quincena de vuelos y aeropuertos europeos en Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia, Dinamarca y Grecia, además de España, después de que el martes ya varias alertas obligaran a activar amplios dispositivos de seguridad.

Ginebra, 5 nov (EFE).- La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que aglutina a más de 300 líneas aéreas de todo el mundo, condenó la nueva oleada de falsas amenazas de bomba que este jueves ha afectado a diversos vuelos en Europa, y pidió que las autoridades investiguen su origen.

"Condenamos estos intentos de perturbar el transporte aéreo. La seguridad es la prioridad número uno del sector y nos tomamos muy en serio todas las amenazas", señaló el vicepresidente de Operaciones y Seguridad de la asociación, Nick Careen, citado por la cuenta oficial de IATA en X.

"Instamos a las autoridades a que averigüen el origen de estas falsas amenazas", agregó el directivo, quien pidió que se brinde a los pasajeros garantías de que su seguridad sigue siendo prioritaria.

Las amenazas de bomba han afectado a vuelos y aeropuertos en España, Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia, Dinamarca y Grecia, después de que el martes ya varias alertas obligaran a activar amplios dispositivos de seguridad.