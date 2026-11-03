Varios institutos y universidades francesas registran nuevos bloqueos estudiantiles

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París, 3 nov (EFE).- Varios institutos y universidades de París y otras ciudades francesas registraron este martes bloqueos en sus accesos, en respuesta al llamamiento de las organizaciones estudiantiles a dos nuevas jornadas de movilización, previstas para hoy y el jueves, en un pulso al Gobierno que se prolonga desde hace más de un mes.

"Hasta las 9:30 de esta mañana, 48 escuelas secundarias permanecen bloqueadas en todo el país", informaron al diario Le Parisien fuentes del Ministerio de Educación Nacional, precisando que esta cifra se mantiene "prácticamente sin cambios" con respecto a ayer a la misma hora, cuando se habían contabilizado 41 centros.

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Según el Ministerio, las interrupciones en los centros afecta a menos de una cuarta parte de los departamentos franceses.

Se trata en general de bloqueos filtrantes y, en su mayoría, con menos tensión que al principio del movimiento, constataban a primera hora de la mañana varios medios franceses, que también daban cuenta de la presencia de padres de alumnos mediando para que se permitiese la entrada a los centros de aquellos estudiantes que deseaban asistir a clases.

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La convocatoria de estas protestas llega después de que los bloqueos fueran "residuales" la víspera y afectasen a solo el 1 % de los centros, tras el regreso a las aulas después de las vacaciones de otoño, según el ministro de Educación, Édouard Geffray, para quien "la prioridad absoluta es que los alumnos puedan ir a clase".

Sin embargo, la Unión Sindical de Institutos (USL) aseguró que ayer hubo más de 150 centros bloqueados en todo el país.

También la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF) convocó para hoy una "jornada negra" en las universidades, con asambleas generales y bloqueos, y pidió una movilización masiva en las calles el jueves, coincidiendo con la huelga sindical en defensa del poder adquisitivo y los servicios públicos.

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Ante este llamamiento, por ejemplo, el rector de la Universidad París Dauphine-PSL, Bruno Bouchard, anunció este martes el cierre de su institución durante tres días para garantizar la continuidad de las actividades educativas.

"Sí, volverá a estar bloqueada esta mañana. Ante estas circunstancias, y para garantizar la continuidad educativa, que es nuestra máxima prioridad, anunciamos ayer por la tarde el cierre de la universidad durante tres días: hoy, mañana y pasado mañana", explicó en una entrevista con la emisora RTL.

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"Esperamos reabrir en buenas condiciones el viernes", añadió.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, se mostró la víspera dispuesto a recibir de nuevo a representantes de los estudiantes de secundaria la próxima semana, según fuentes de su gabinete citadas por la cadena BFMTV.

Las protestas de este martes se producen después de que el Ejecutivo anunciara hace ocho días varias medidas para responder a las reivindicaciones del sector educativo.

Entre ellas figuran una mayor transparencia en los criterios de admisión y rechazo de solicitudes a través de Parcoursup, la plataforma de acceso a la universidad; la eliminación de las cartas de motivación; la renovación de las infraestructuras deterioradas de los institutos y la reducción del número de alumnos por clase.

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Las organizaciones estudiantiles reclaman una inversión adicional de 10.000 millones de euros en educación y la derogación de Parcoursup. EFE