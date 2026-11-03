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Pudu Robotics presenta la serie PUDU TOMO S: Ampliando la automatización del cuidado del césped al afilado de cuchillas

PR Newswire

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ÁMSTERDAM, 3 de noviembre de 2026

PUDU traslada la experiencia en robótica comercial al hogar, combinando el cuidado automatizado de las cuchillas, el corte preciso de los bordes y la navegación inteligente para facilitar el mantenimiento del césped.

ÁMSTERDAM, 3 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, líder mundial en robótica comercial, presentó hoy oficialmente la Serie PUDU TOMO S en su evento de lanzamiento de producto, llevando su experiencia en robótica al hogar. Diseñada en torno al sistema de autoafilado SharpLoop™, la serie de cortacéspedes robóticos combina el cuidado automatizado de las cuchillas con un mantenimiento preciso del césped para ayudar a los propietarios a conseguir cortes limpios y uniformes con menos mantenimiento rutinario.

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La incursión de PUDU en la robótica doméstica se basa en años de experiencia al servicio de entornos comerciales exigentes. Trabajar con empresas de renombre mundial como Walmart, Toyota, Marriott y Pizza Hut ha fortalecido su experiencia en confiabilidad de productos, adaptabilidad, implementación eficiente y soporte continuo. Los requisitos empresariales de estabilidad operativa han ayudado a PUDU a desarrollar e implementar la robótica a gran escala, sentando las bases para su expansión a la vida cotidiana en los hogares.

Esta expansión se sustenta en la arquitectura "Un cerebro, múltiples representaciones" de PUDU, que combina la navegación, la manipulación y la interacción corporales con el control de movimiento y la coordinación de múltiples robots. Esta plataforma escalable admite diferentes formas y aplicaciones de robots, lo que permite a PUDU llevar sus capacidades al hogar.

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"Llevar la robótica a los hogares significa dar a la gente más tiempo para disfrutar de la vida cotidiana", dijo Felix Zhang, director ejecutivo de PUDU. "Con PUDU TOMO, aplicamos años de experiencia en robótica comercial al cuidado del césped, combinando un rendimiento fiable con una automatización que abarca desde el corte hasta el mantenimiento de las cuchillas. Al reducir el trabajo rutinario que supone mantener un césped bien cuidado, estamos llevando nuestra misión de facilitar el trabajo y mejorar la vida a los hogares de las personas."

Serie PUDU TOMO S: Sistema de autoafilado para cortes limpios y precisos.

El corte automático del césped ahorra tiempo, pero mantener las cuchillas afiladas sigue siendo una tarea recurrente para los propietarios. La serie PUDU TOMO S incorpora el cuidado de las cuchillas al ciclo de corte, combinando el afilado automático con un corte potente para mantener la calidad del césped con menos intervención rutinaria.

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En esencia, el sistema de autoafilado SharpLoop™ afila automáticamente las cuchillas giratorias en la estación de carga cuando es necesario. Este ciclo de cortar, devolver, afilar y repetir, que no requiere herramientas, ayuda a preservar el filo de la cuchilla y el rendimiento de corte a lo largo del tiempo. Al reducir el mantenimiento y la sustitución rutinaria de las cuchillas, se reduce el trabajo manual con cuchillas afiladas y los propietarios tienen más tiempo para relajarse y disfrutar de sus jardines.

El sistema Lift-Cut-Discharge se enfrenta a la hierba alta, densa y húmeda con dos motores de alto par de 636 W que impulsan las cuchillas a hasta 6000 RPM. Las cuchillas aerodinámicas de gran elevación levantan la hierba aplastada hacia la trayectoria de corte, mientras que un canal de descarga trasero específico guía los recortes para ayudar a prevenir la acumulación y los atascos, lo que proporciona cortes más limpios con menos obstrucciones y menos trabajo manual.

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La atención al detalle se extiende hasta el acabado del césped. El sistema de corte Zero Edge Cutting de PUDU TOMO combina una plataforma de corte desplazada con detección lateral inteligente y un parachoques lateral sensible. La plataforma de corte sitúa la trayectoria cerca del límite, mientras que los sensores y la retroalimentación del tope ayudan a guiar el movimiento a lo largo de paredes, árboles, macizos de flores y bordes abiertos del césped, reduciendo las franjas sin cortar y el recorte manual. Mientras tanto, la dirección de giro cero de 180° en las ruedas traseras permite giros suaves y cerrados con menor alteración del terreno. La alternancia en la dirección del corte y en las rutas de retorno del perímetro contribuye a lograr una apariencia uniforme con menos huellas visibles.

La tracción integral ayuda a PUDU TOMO a afrontar con confianza los céspedes más difíciles. Cuatro motores de cubo independientes de alto par proporcionan tracción en pendientes de hasta 45°. Una plataforma de corte flotante se adapta al contorno del terreno, mientras que una suspensión independiente permite superar obstáculos de hasta 6 cm.

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La navegación Triple-Sense combina LiDAR de 360°, visión artificial con IA y RTK en red para un posicionamiento con precisión centimétrica sin necesidad de una estación de referencia RTK local. La función de mapeo automático con un solo toque identifica los límites del césped y planifica las rutas desde el primer intento, eliminando la necesidad de cables perimetrales y el mapeo manual.

La serie PUDU TOMO S está disponible en tres versiones para céspedes de entre 1.500 m² (0,37 acres) y 5.000 m² (1,24 acres), y se prevé que las ventas comiencen a principios de la primavera de 2027. Para conocer los precios y la disponibilidad regional, visite PUDU HOME y suscríbase para recibir noticias sobre productos y actualizaciones de lanzamiento.

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Acerca de PUDU TOMO

TOMO es la línea de productos robóticos para el cuidado del césped de Pudu Robotics, que redefine el estándar del corte robótico mediante tecnologías de corte innovadoras que hacen que el cuidado del césped sea más sencillo que nunca. La gama TOMO, que incorpora el primer robot cortacésped con cuchillas rotativas autoafilables del mundo, libera a los propietarios de la tarea de mantener y reemplazar las cuchillas, ofreciendo cortes precisos y de alta calidad de forma constante, temporada tras temporada.

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Con el respaldo de Pudu Robotics, líder mundial en robótica de servicios comerciales tanto por ingresos como por volumen de envíos, con más de 130.000 robots distribuidos en más de 85 países y regiones y más de 1.900 solicitudes de patentes en todo el mundo, PUDU TOMO lleva esta probada base tecnológica al hogar, haciendo que el cuidado del césped sea accesible y sin preocupaciones para hogares de todo el mundo.

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FUENTE Pudu Robotics