La saudí Aramco ganó un 9% más en el tercer trimestre del año, pese a los ataques hutíes

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El Cairo, 3 nov (EFE).- La petrolera saudí Aramco ganó 31.198 millones de dólares en el tercer trimestre del año, un 9 % más que en el mismo periodo del año anterior, pese a la crisis desatada por los ataques hutíes contra infraestructuras de la empresa durante el mes de septiembre.

Según el informe de resultados publicado este martes por la empresa saudí, esta mejora en los resultados se debe fundamentalmente a la elevación de los precios del petróleo refinado y productos químicos y a un mayor volumen de ventas de petróleo crudo.

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A finales de septiembre empeoró la crisis bélica en Yemen, lo que llevó a una serie de ataques de los rebeldes hutíes contra infraestructuras del gigante estatal saudí en respuesta a los bombardeos que la alianza progubernamental en Yemen, liderada por Riad, realiza contra territorio del país más pobre de la península Arábiga.

El informe indica, no obstante, un alza notable en los costos operativos del tercer trimestre de 2026 que fueron de 88.128 millones de dólares, frente a los 81.506 millones del segundo trimestre de 2026, un 8,13 %, si bien son aun mayores comparados con el mismo periodo de 2025, cuando registró 59.904 millones.

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La empresa atribuyó esta subida al "incremento en los gastos de venta, administración y generales se debió principalmente a pérdidas asociadas con instrumentos derivados y a mayores costos de flete".

"Este incremento se debió, principalmente, a un mayor volumen de compras, mayores gastos de venta, administración y generales, así como a un aumento en las regalías y otros impuestos; factores que fueron compensados, en parte, por una reducción en los gastos de producción y manufactura", añadió.

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Por otro lado, la generación de liquidez experimentó en el tercer trimestre un salto notable, ya que el flujo de caja procedente de las actividades operativas, según el documento, ascendió a 38.700 millones de dólares (un 7,2 % interanual), mientras que el flujo de caja libre escaló un 19,5% hasta los 28.203 millones de dólares.

Respaldada por un precio medio del crudo realizado de 95,2 dólares por barril, la petrolera saudí redujo su ratio de apalancamiento al 5,5 % al cierre de septiembre, frente al 6,2 % que fue registrado en junio.

Asimismo, el Consejo de Administración declaró un dividendo base para el tercer trimestre de 21.884 millones de dólares (un 3,5 % superior en términos interanuales), que se desembolsará durante el cuarto trimestre.

El presidente y consejero delegado de Aramco, Amin Nasser, subrayó la capacidad de maniobra de la corporación en un contexto de alta fricción, inseguridad e incertidumbre por la guerra entre Estados Unidos e Irán, las restricciones en el estrecho de Ormuz y los ataques hutíes contra la infraestructura energética saudí.

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"La incertidumbre geopolítica y los ataques contra instalaciones energéticas clave continuaron amplificando la crisis global de suministro en el tercer trimestre de 2026, con graves implicaciones para la seguridad energética mundial", dijo Nasser en el informe.

"Pese a estos desafíos, la dedicación inquebrantable de nuestro equipo, la excelencia operativa, la flexibilidad de nuestro sistema y la solidez de una red de suministro forjada durante décadas nos permitieron seguir abasteciendo de manera fiable a nuestro clientes", añadió.

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Para hacer frente a la situación geopolítica y blindar la distribución, la empresa saudí continuó apoyándose en la flexibilidad logística del oleoducto Este-Oeste y confirmó que estudia habilitar mayor capacidad de almacenamiento en ultramar, así como nuevas rutas alternativas de exportación. EFE