Almeida cifra la "factura del sanchismo" en Sol en más de 30 millones en pérdidas del comercio por 38 días de acampada

Guardar

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cifrado la "nueva factura del sanchismo en Madrid" en "más de 30 millones de euros en pérdidas del comercio de la zona" por "38 días de ocupación" con la acampada en Sol.

"Esta madrugada, Policía Nacional y Policía Municipal han procedido al desalojo de la Puerta del Sol. Los servicios municipales ya trabajan para devolver la normalidad a la plaza. 38 días de ocupación, más de 30 millones de euros en pérdidas del comercio de la zona. Una nueva factura del sanchismo en Madrid", ha reprochado a través de 'X'.

PUBLICIDAD

La Delegación del Gobierno en Madrid ha defendido, por su parte, el desalojo de la Acampada 26S en la Puerta del Sol, ejecutado durante esta madrugada por la Policía Nacional en coordinación con la Policía Municipal de Madrid, asegurando que se trata de una medida de "último recurso" adoptada tras un "proceso de actuación gradual" y después de que la protesta perdiera su carácter reivindicativo inicial y derivara en alteraciones del orden público.

Según el texto de la Delegación, el Gobierno protegió en un primer momento el derecho fundamental de reunión al concurrir una "finalidad reivindicativa común". Sin embargo, la institución subraya que dicho derecho "no es ilimitado" y que, tras más de un mes de protestas, se ha constatado un "cambio en las circunstancias y naturaleza de la acampada".

PUBLICIDAD

En concreto, señalan que las principales organizaciones participantes se retiraron y que un gran número de las pernoctaciones correspondían ya a "personas sin hogar" y "colectivos vulnerables", lo que, sumado a "la existencia de diversos hechos presuntamente delictivos e incidentes ocurridos en el interior o en el entorno inmediato de la acampada" --comunicados por la Jefatura Superior de Policía de Madrid--, generó un "peligro concreto para personas y bienes".