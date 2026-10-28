Un testigo describe un "choque fortísimo" en Urda (Toledo) entre el AVE y el Iryo, "que saltó por los aires"

28/10/2026 Urda. ECONOMIA ESPAÑA EUROPA CASTILLA-LA MANCHA GOOGLE MAPS

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Un testigo ha descrito el "choque fortísimo" entre el AVE y el Iryo, cuyo fuselaje "saltó por los aires", después de que ambos trenes colisionaran en la estación de Urda (Toledo).

El comunicador Miguel Ángel Pérez Laguna ha relatado en 'Capital Radio que iba en uno de los últimos vagones del AVE y sintió el golpe como si lo tuviera "delante". "El golpe ha sido fortísimo", ha apuntado, para indicar después que el fuselaje del Iryo "salió despedido" de "un lado a otro".

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Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda. El suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas.

En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.