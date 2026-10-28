Las fuerzas de Serbia matan a un asaltante que atacó a un guarda frente a la Embajada de Israel

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Las autoridades de Serbia han anunciado este miércoles que un asaltante armado con dos cuchillos que atacó un guarda frente a la Embajada de Israel en la capital, Belgrado, ha muerto tiroteado y han elevado al máximo el nivel de alerta ante lo que describen como "un ataque terrorista".

El ministro del Interior serbio, Ivica Dacic, ha detallado que el ataque fue perpetrado poco después de la medianoche del martes y ha agregado que el asaltante es "un menor, cuya identidad no ha sido por ahora establecida", si bien ha especificado que se cree que era residente en la localidad de Sabac que "apoyaba a Estado Islámico".

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"Gritó 'Allahu Akbar' --'Dios es el más grande', en árabe-- y atacó a un miembro de la Gendarmería con dos cuchillos", ha señalado, antes de agregar que un gendarme le mató en defensa propia tras resultar herido en la cara, según un comunicado publicado por el Ministerio del Interior.

Así, ha subrayado que la investigación está en marcha y que próximamente habrá más detalles. "Teniendo en cuenta que el ataque terrorista tuvo lugar en nuestro territorio, como ministro responsable he elevado el nivel de alerta terrorista hasta el máximo posible, el nivel rojo", ha apuntado Dacic.

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El titular del Interior ha puntualizado además que los servicios de seguridad habían puesto bajo vigilancia al sospechoso. "Es conocido que era un seguidor de Estado Islámico. En su cuenta en Instagram salía portando una bandera negra y el símbolo de Estado Islámico", ha apostillado.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel ha señalado que la legación se encontraba cerrada en el momento del incidente y ha descartado víctimas entre su personal en Serbia, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

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"El atacante fue neutralizado por la Policía local y no hay trabajadores de la Embajada heridos", ha dicho. "La Embajada estaba cerrada, dado que tuvo lugar durante la noche", ha recalcado, al tiempo que ha señalado que "el incidente está siendo investigado por las autoridades relevantes".